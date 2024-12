Pogba à l'OM, un journaliste de L'Equipe fait une révélation capitale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’Olympique de Marseille est une option de plus en plus sérieuse pour Paul Pogba, qui pourrait rejoindre Adrien Rabiot dans la cité phocéenne au mercato hivernal. Un scénario très probable selon Damien Degorre.

Six mois après avoir frappé un grand coup en faisant signer Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille pourrait encore surprendre ses supporters. En effet, le club phocéen est très attentif à la situation de Paul Pogba, libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin et qui sera officiellement autorisé à reprendre la compétition au mois de mars après la réduction de sa suspension par le Tribunal arbitral du sport. RMC a lâché l’information en début de semaine, l’option marseillaise est sérieuse pour Paul Pogba, lequel rêve de retrouver l’Equipe de France et de disputer la Coupe du monde en 2026. Pour le journaliste Damien Degorre de L’Equipe, le mariage est presque écrit d’avance car selon ses informations, les clubs anglais, espagnols, italiens et allemands ne sont pas intéressés par le champion du monde 2018.

Il n’y aurait finalement que l’OM, parmi les clubs intéressés, qui pourrait offrir le projet sportif et la visibilité recherchés par Paul Pogba. « Est-ce qu’il a envie de participer à la Coupe du monde ? J’ai le sentiment qu’il a ce rêve dans un coin de sa tête. Auquel cas il sait qu’il doit rester en Europe et s’il veut rester en Europe, il doit aller dans un club qui a de la visibilité et de l’ambition sportive. Un club qui a de la visibilité et de l’ambition sportive et qui a envie de faire jouer Pogba, il n’y en a pas 50. En Italie et en Angleterre, c’est niet. En Espagne, il y en a trois et ils n’en veulent pas » a fait savoir Damien Degorre dans L'Equipe du Soir avant de conclure.

L'OM seule option crédible pour Paul Pogba

« Il reste la France car ce n’est pas l’esprit des clubs allemands de prendre un joueur comme Pogba. Donc en France c’est qui ? C’est l’OM. Pogba a envie de jouer. J’entends dire qu’il n’a pas joué depuis cinq ans. Oui, mais s’il avait joué 100% des matchs sur les cinq dernières saisons, il ne serait pas candidat à l’Olympique de Marseille. Je trouve que c’est l’occasion qui fait le larron » a révélé le journaliste du quotidien national. De quoi faire monter la sauce du côté des supporters marseillais, qui se mettent doucement à rêver d’un milieu de terrain trois étoiles à l’OM avec Hojbjerg, Rabiot et donc Pogba, le tout dirigé par Roberto De Zerbi.