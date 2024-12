L'OM lui donne du plaisir, Acherchour craque

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille a visiblement trouvé son équipe type et cela se concrétise par un jeu léché et efficace. L'heure est venue de s'enthousiasmer pour Roberto De Zerbi.

C'est une évidence, depuis quelques matchs, et après le mini-stage effectué par les joueurs de l'OM avant la réception de l'AS Monaco, le club de Pablo Longoria réalise des prestations convaincantes. Tant attendu par les supporters marseillais, le fameux De Zerbi Ball s'est mis en place et on l'a vu dimanche contre l'ASSE, lorsque l'OM joue comme cela, les équipes capables de résister à la formation entraînée par l'ancien coach de Brighton sont rares. Consultant pour DAZN, Walid Acherchour était présent ce week-end à Geoffroy Guichard et il n'a pas masqué son bonheur de voir l'Olympique de Marseille être à la hauteur des attentes. Pour lui, il est évident qu'un palier a été franchi et que l'OM peut rêver plus grand, d'autant plus que Marseille n'a pas d'autres matchs que la Ligue 1 à son programme cette saison, contrairement à la totalité de ses rivaux.

L'OM carbure à plein régime

🎙️ | "On est plus très loin du De Zerbi Ball. Le jeu de l’OM s’améliore vraiment. Faire 9/9 face à Monaco, Lens et Saint-Etienne, c’est à valoriser, et c’est lui qui a impulsé ça par ses choix." - @walidacherchour #ASSEOM pic.twitter.com/OWznlmz3lG — DAZN France (@DAZN_FR) December 8, 2024

Au micro du diffuseur de la Ligue 1, Walid Acherchour a dit tout le bien qu'il pensait de cette version de l'Olympique de Marseille. « Sur la première mi-temps contre l’ASSE, on a vu de très très belles phases de jeu, pas mal de joueurs amis avec le ballon avec du mouvement et des courses à vide. On sort d’une séquence durant laquelle De Zerbi est conforté par ses choix au niveau des hommes et par son système de jeu. L’OM a quand même battu Lens, Monaco, Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard et tout cela avec la manière. Cette équipe de Marseille prend forme et elle me plaît. Je trouve que ce qu'impulse De Zerbi est intéressant et pertinent pour notre championnat. Quand tu regardes du plaisir en regardant un match de l’Olympique de Marseille, c’est de bon augure avant de recevoir Lille en fin de semaine », a prévenu le consultant de DAZN. A noter que c'est Beinsports 1 qui diffusera samedi prochain à partir de 17h ce match OM-LOSC qui se jouera au Vélodrome.