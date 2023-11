Vente OM ‍: Un journaliste de Canal+ pose ses conditions

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Le projet de vente de l'Olympique de Marseille est annoncé depuis plusieurs mois, mais toujours rien de concret. Un journaliste de Canal+ confirme que cela va finir par se faire.

Seulement dixième de la Ligue 1, l'OM réalise un début de saison complètement raté. Malgré les belles promesses du mercato estival, la magie ne prend pas et la vente du club olympien est de plus en plus exigée par les supporters. Toutefois, La Provence a récemment avancé que Frank McCourt ne compte toujours pas se séparer du club de la cité phocéenne. En revanche, pour Laurent Paganelli, ce n'est qu'une question de temps. Les rumeurs de l'arrivée d'un fonds d’investissement privé saoudien sont encore d'actualité. Le journaliste David Berger a d'ailleurs confirmé l'intérêt du pays du Golfe persique pour Marseille. Dans un entretien pour Team Football, l'homme de terrain de Canal + a expliqué que l'arrivée d’un nouveau propriétaire était inévitable mais que l'OM devait impérativement conserver ses valeurs.

Le rachat de Marseille oui, mais sans tout modifier

« Un jour ou l’autre, ça va bien exister. On ne peut plus freiner les grandes entreprises et les grands entrepreneurs. Un club comme l’OM, c’est tentant ! Si quelqu’un arrive après McCourt, ce sera quelqu’un au-dessus de lui. Par contre, il est capital que Marseille garde son identité. La personne qui viendra devra faire avec ça. Ça va arriver à un moment ou un autre » a rapporté Laurent Paganelli, toujours très proche du club sudiste. L'ancien attaquant de l'AS Saint-Étienne et du RC Toulon notamment espère probablement qu'un investisseur étranger puisse permettre à l'OM d'enfin concurrencer le PSG, mais en gardant tout de même son ADN, au détriment d'un changement trop drastique. Dernièrement, une offre de 400 millions d'euros a été évoquée pour convaincre les Américains ainsi que 200 millions d'euros garantis pour investir sur le marché des transferts. Les fans marseillais attendent une officialisation depuis des années mais un accord risque de ne pas être trouvé de sitôt.