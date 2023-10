Vente OM ‍: Les Saoudiens virés, l'acheteur est bien connu

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, des rumeurs de rachat planent au-dessus de l'OM. Si l'Arabie saoudite a la cote, le pays du Moyen-Orient n'est pas le seul sur la liste et un acquéreur français fait de plus en plus l'unanimité.

Les fans de l'OM espèrent voir leur équipe avoir de nouvelles ambitions prochainement. Les résultats stagnent sous l'ère Frank McCourt et le projet est de moins en moins lisible. Surtout que le dernier épisode autour de Pablo Longoria n'a rassuré personne. Alors que ce début de saison est loin des attentes à l'OM, des rumeurs de rachat sont toujours aussi présentes sur la Canebière. McCourt ne serait pas fermé à l'idée de vendre, mais pas à n'importe quelles conditions. Pour le moment, les approches saoudiennes n'ont pas été couronnées de succès auprès de l'Américain, qui selon plusieurs sources, voudraient vendre l'Olympique de Marseille pour plus de 300 millions d'euros. L'homme d'affaires pourrait bien avoir une autre offre sous le coude, laquelle serait moins exotique, mais plus sérieuse que les supposées propositions saoudiennes. Selon le magazine économique Entreprendre, un nom est de plus en plus souvent évoqué au point même d'être considéré comme le favori pour un rachat de l'OM.

Un rachat inattendu pour l'OM ?

Pour certains, Rodolphe Saadé milliardaire franco-libanais et propriétaire du géant du transport maritime CMA CGM, est en position de force pour s’offrir l’OM ! La société, dont le siège est à Marseille, est actuellement le groupe le plus profitable de France avec un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros en 2022. CMA CGM est d'ailleurs le sponsor principal du club marseillais et le sera pour une durée prévue de deux ans. Pour Stéphane Richard, ancien président d’Orange, cité par Libération, ce contrat est néanmoins une stratégie établie afin d'acquérir l'OM : « Rodolphe Saadé est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l’argent. Il finira par racheter l’Olympique de Marseille ». De quoi redonner un peu de joie aux fans et observateurs de l'OM avec de nouvelles ambitions ? Les prochaines semaines devraient en tout cas être assez mouvementées concernant l'avenir du club phocéen. En attendant, il faudra rebondir sportivement parlant, car le compte est loin d'y être pour le moment.