Paulo Fonseca poussé à l’OM par Christophe Galtier

Par Corentin Facy

L’OM est en concurrence directe avec l’AC Milan dans le dossier Paulo Fonseca, mais Pablo Longoria pourrait profiter des choix du club lombard pour rafler la mise et récupérer l’actuel entraîneur de Lille.

En quête d’un nouvel entraîneur pour succéder à Jean-Louis Gasset à la fin de la saison, l’Olympique de Marseille veut aller très vite. Pablo Longoria ne veut pas connaître de nouveau un feuilleton à rallonge, comme ce fut le cas il y a un an au moment de trouver un coach pour compenser le départ d’Igor Tudor, alors démissionnaire. Il y a 12 mois, l’OM avait pris des râteaux de la part de Lille pour Paulo Fonseca puis de Marcelo Gallardo, qui a préféré l’Arabie Saoudite, et avait tardivement nommé Marcelino par défaut. L’état-major du club marseillais a appris de ses erreurs et veut cette fois aller très vite, raison pour laquelle Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont accéléré sur le dossier Paulo Fonseca, en fin de contrat avec Lille. Le coach portugais semble plutôt emballé à l’idée de rejoindre Marseille, mais la concurrence de l’AC Milan a de quoi faire peur.

Reste que selon la presse italienne, l’Olympique de Marseille est actuellement en pole pour accueillir Paulo Fonseca. En effet, la Gazzetta dello Sport fait ce mercredi le point sur la situation de l’AC Milan, qui cherche également un entraîneur afin de succéder à Stefano Pioli, dont le départ à la fin de la saison a déjà été annoncé. La piste Marcelo Gallardo, viré par Al-Ittihad perd du terrain et ne semble pas à prendre au sérieux tandis que Paulo Fonseca est en partance pour Marseille selon le journal aux pages roses, qui dévoile par ailleurs que Christophe Galtier « est candidat au poste ». Une nomination de l’ancien coach de Lille et du PSG à l’AC Milan serait une surprise colossale, après son expérience mitigée au Qatar.

Mais cela pourrait faire les affaires de l’OM, qui aurait alors une voie royale pour engager Paulo Fonseca. De toute façon, il faudra encore attendre quelques jours pour être fixé puisque l’actuel entraîneur de Lille a prévenu qu’il ne s’exprimerait pas au sujet de son avenir avant la fin du championnat alors que les Dogues jouent encore leur qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.