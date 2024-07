Vente OM ‍: Les Saoudiens se cachent, il a une explication

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille se montre très actif en ce début de mercato, la venue de Roberto de Zerbi ayant été la cerise sur le gâteau. Mais alors pourquoi l'Arabie Saoudite qui serait derrière tout cela n'annonce pas sa venue à l'OM ? Il répond.

Comment l'Olympique de Marseille fait pour se montrer aussi actif sur le marché des transferts alors même que Frank McCourt a demandé à Pablo Longoria de se montrer plus actif sur le plan des ventes afin de réduire la masse salariale ? La signature de Roberto de Zerbi a déjà montré que l'OM était ambitieux, et forcément cela peut étonner. De quoi alimenter les rumeurs sur la présence de capitaux saoudiens dans le club phocéen, même si cela n'explique pas pourquoi le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite ne sort pas du bois pour dire qu'effectivement, il a pris une place importante dans l'Olympique de Marseille de McCourt. N'ayant aucune explication rationnelle sur cette discrétion stupéfiante des Saoudiens, du moins s'ils ont vraiment mis de l'argent dans l'OM, Thibaud Vézirian explique que l'actualité n'a jamais permis aux investisseurs de trouver le bon tempo pour parler de la vente de l'OM.

Une officialisation de la vente de l'OM en septembre ?

Face à des questions qui l'agacent de plus en plus tellement il est certain d'avoir raison, le journaliste d'Entrevue a donné une explication : « L’officialisation aurait dû arriver depuis des années, mais suite à des problèmes économiques, politiques et géo-politiques dont on a déjà parlé, cela n’a pas eu lieu et aujourd’hui cela n’a toujours pas eu lieu. Est-ce que c’est pour faire une « City » début septembre et dire qu’on a fait un bon mercato caché. Il n’y a que ceux qui ont des œillères qui ne voient pas qu’il y a des choses qui ont changé à l’OM et qu’il y a des bizarreries économiques, pas de souci. Maintenant, il n’y a rien de logique et rien de normal dans ce club. Il y a des incohérences incroyables... (...) Je ne dis pas que c’est l’Arabie Saoudite qui paie, mais que le fonctionnement a changé. L’OM n’a pas d’argent et pourtant il se montre le plus actif sur le mercato. Il faudra que la DNCG nous explique comment le club passe avec autant de perte. »

Il est vrai que l'OM se montre très ambitieux cet été, et n'hésite pas à foncer sur des cibles à plusieurs dizaines de millions d'euros sans avoir de Coupe d'Europe au programme. Et cela avec des rentrées d'argent incertaines même si le Stade Vélodrome sera une nouvelle fois comble à chaque match. Pour le reste, la situation de l'OM a en effet de quoi interpeller.