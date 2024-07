Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite finance tout le mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM vit un début de mercato enthousiasmant, avec le nouvel entraineur et des recrues qui font saliver. Mais le spécialiste de la vente du club n'est pas dupe, et révèle qui est derrière tout cela.

Après une saison en enfer à peine sauvée par un beau parcours européen, l’OM repart de zéro. Frank McCourt l’a annoncé, il s’agit d’un nouveau projet porté par Pablo Longoria sur plusieurs années, avec des finances remises à l’équilibre et un nouvel entraineur emblématique en la personne de Roberto De Zerbi. De quoi vendre du rêve aux supporters marseillais, qui se prennent à croire à un retour au premier plan avec des résultats et du beau jeu, pour l’un des disciples connus de Pep Guardiola notamment. Ajoutez à cela un recrutement qui envoie pour le moment du rêve, avec notamment Mason Greenwood en fer de lance, et vous avez un cocktail explosif à un mois de la reprise.

La communication de McCourt ne le trompe pas

Un peu trop beau pour être vrai aux yeux de Thibaud Vézirian, qui a tenu à donner sa version des faits. Pour le journaliste d’Entrevue, il est absolument impossible que Frank McCourt distribue les millions d’euros sans broncher alors qu’il devait faire des économies avec l’OM. C’est bien la preuve qu’un investisseur extérieur a racheté le club, ou dirige les opérations depuis l’Arabie Saoudite notamment.

🎙 Roberto De Zerbi : « 𝑱𝒆 𝒔𝒖𝒊𝒔 𝒏𝒆́ 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓 𝒆𝒕 𝒄𝒆𝒍𝒂 𝒏𝒆 𝒔’𝒐𝒖𝒃𝒍𝒊𝒆 𝒋𝒂𝒎𝒂𝒊𝒔. 𝑱𝒆 𝒔𝒖𝒊𝒔 𝒖𝒏 𝒎𝒂𝒍𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒐𝒕𝒃𝒂𝒍𝒍, 𝒋𝒆 𝒍𝒆 𝒗𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒊𝒆̀𝒓𝒆 𝒆𝒙𝒂𝒈𝒆́𝒓𝒆́𝒆. 𝑱’𝒆𝒔𝒔𝒂𝒊𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 𝒎𝒐𝒏… pic.twitter.com/w1KO0oGpLv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 9, 2024

« La preuve avec De Zerbi, qui est un grand entraineur, bien trop grand pour l’OM, et bien trop cher. Donc je ne me suis pas trompé. Pareil pour Greenwood à 40 millions d’euros. Toutes ces infos étonnantes pour un club qui ne veut plus dépenser et n’a pas de Coupe d’Europe, ni de droits TV. Et après, on dit heureusement que l’OM a McCourt. Oui, et puis McCourt, il a le Champions Project, et il va donner le club à ses enfants et ses petits-enfants. Vous êtes en droit de croire à ça. Ils viennent d’éponger 70 millions d’euros de dette, mais s’il vous plait, évitez de tomber dans le panneau de la communication parce que ça vous fait plaisir. C’est assez fascinant de voir qu’il y a des gens qui pensent que l’OM n’a pas été racheté ou n’a pas les garanties derrière. Certaines personnes ne réfléchissent absolument pas à ce qu’il se passe économiquement », a livré Thibaud Vézirian, pour qui les preuves sont tellement criantes qu’il est impossible de nier que le rachat a eu lieu et qu’il ne reste donc qu’une officialisation qui tarde à venir.

« Tout montre qu’on y vient. Maintenant, la date, je n’en ai aucune idée. Je me demande comment vous pouvez, dans votre esprit, balayer tout ce qui a été démontré, dit et rendu public, parce que tout à coup, vous êtes impatients. C’est étonnant. Heureusement que je n’ai pas fait ça pendant mon enquête. Il faut reprendre ce qu’il s’est passé chaque jour, tout est lié et il y a des choses qui sont en place », a assuré T.V, qui ne peut donner aucune date concernant le timing de la vente et de son officialisation. Dérangeant alors que la saison repart de plus belle et que tous les regards sont tournés vers les débuts de Roberto De Zerbi avec un effectif renouvelé, plutôt que vers une cession de l’OM par Frank McCourt.