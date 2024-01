Vente OM ‍: C’est pour juin et c’est obligatoire ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite se rapproche de Marseille ces derniers temps, et l'opération de la Vente de l'OM pourrait donc avoir lieu en fin de saison selon le spécialiste du dossier. Tout se met en place pour un projet XXL.

La venue d’une délégation d’Arabie Saoudite à Marseille le week-end dernier a encore provoqué plus d’agitation que d’habitude sur le sujet du rachat de l’OM par le PIF, le fonds d’investissements saoudien. Pas de quoi faire sourciller les spécialistes de la vente, pour qui ce passage d’hommes d’affaire saoudiens n’est pas forcément lié à cette opération. Seule certitude, malgré quelques annonces en ce sens, Frank McCourt n’était pas non plus au Vélodrome, lui qui a vu Pablo Longoria récemment aux Etats-Unis, et ne passe plus vraiment par Marseille dans ses projets. Un détachement qui ne se concrétise pour le moment pas par des informations officielles en faveur d’une cession.

L'Arabie Saoudite va racheter l'OM et le Vélodrome

Pourtant, cela n’empêche pas Thibaud Vézirian d’affirmer que tout est toujours en ordre pour un rachat de l’OM. Le spécialiste de la VenteOM confirme même une tendance, comme quoi l’opération se bouclera à la fin de la saison. « Il ne reste plus que l’officialisation de ce deal de vente, voilà, c’est fait. J’ai des confirmations tous les deux jours. Soyez tranquille, les voyants sont au vert, on finalise pas mal de choses. Il y aura, après le club, le stade. Cela va arriver. Et des grands changements à Marseille, certainement d’ici fin juin, ce serait tant mieux et obligatoire, tout avance parfaitement. Est-ce que les droits TV vont tomber avant l’annonce de l’officialisation de l’OM, je n’en sais rien, en tout cas tout avance parfaitement », a livré dans son Dej Foot Thibaud Vézirian, pour qui la taille du projet porté par l’Arabie Saoudite ne permet pas de penser que le succès ou pas de la vente des droits TV aura un impact sur ce rachat.

La fin de saison risque donc d’être agitée à l’OM, surtout avec cette perspective de bouleversement. Ces derniers temps, il se murmurait même que Zinedine Zidane pouvait être tenté par une telle aventure, lui qui a déjà touché les sommets dans sa carrière d’entraineur avec ses passages au Real Madrid, et pourrait donc reprendre le flambeau avec Marseille et des moyens colossaux. Ce pourrait en effet être un bon moyen pour Zizou d’attendre l’équipe de France, qui le fait rêver mais qui n’est pas accessible à l’heure actuelle étant donnée la présence sur le long terme de Didier Deschamps.