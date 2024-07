Vente OM ‍: Le mercato fait éclater la vérité au grand jour

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille enchaîne les signatures lors de ce mercato et l'annonce de la venue de Pierre-Emile Hojbjerg montre les énormes ambitions de l'OM. Oui mais avec quel argent ?

En l'espace de quelques jours, Pablo Longoria a fait signer Mason Greenwood pour 26 millions d'euros, et selon les chiffres de Sky Sports, c'est moyennant un peu plus de 20 millions d'euros que Pierre-Emile Hojbjerg va s'engager dans les prochains jours avec l'OM. Tout cela en attendant d'autres renforts, notamment sur le plan offensif, tandis que l'Olympique de Marseille a inauguré son loft où Pau Lopez, Samuel Gigot, Jordan Veretout et Chancel Mbemba ont trouvé une place. Autrement dit, alors que Frank McCourt avait soi-disant demandé au président du club phocéen de faire des économies, c'est tout l'inverse qui se passe, l'OM n'ayant jamais semblé être aussi ambitieux au mercato alors même qu'il n'y aura pas de coupes européennes à son programme cette saison. Tandis que certains mettent en avant les qualités de gestionnaire de Pablo Longoria, d'autres sont intimement persuadés que cela confirme qu'un investisseur a mis de l'argent dans les caisses du club de McCourt.

L'OM version Mcourt ne peut pas dépenser autant

Après l'annonce de la venue imminente de Pierre-Emile Hojbjerg, cela s'est accéléré sur les réseaux sociaux, la vente probable de l'OM semblant être le secret le plus mal gardé du monde. Et ils sont plusieurs à se dire que finalement la théorie de la cession prochaine de l'Olympique de Marseille n'est peut-être pas si délirante que cela, X étant envahi de message qui vont tous dans le même sens, à savoir comment expliquer ces signatures coûteuses. « Donc je dois croire que McCourt qui était qualifié en LDC ne pouvait ramener qu’Alvaro González pour 4ME, aujourd'hui avec un déficit de 70ME il fait ce mercato alors qu'on joue que seulement championnat et coupe de France », « Donc avec 200ME, le mercato de l’OM était peu enthousiasmant ! Là sans 1 sous avec des droits télé pas même réellement définis, l’OM recrute des types titulaires en ligue anglaise et 1 entraîneur de premier ordre !! Attention Pablo, tu vas relancer le monstre VenteOM », « Est-ce que ce n’est pas le moment d’écouter Thibaut vezirien sur la #VenteOM ? », « Quand ils ont dit qu'ils feraient sortir MC Court par la grande porte pour ensuite prendre la relève. Je commence à y croire, je ne sais pas vous... », le doute revient, même si aucune preuve n'a jamais été donnée concernant la venue des Saoudiens ou d'autres investisseurs dans l'ombre du milliaire américain.