OM : Le mercato de Marseille vu par Gilles Favard, ça clashe !

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis que Frank McCourt a repris l'Olympique de Marseille, le milliardaire américain a déjà injecté énormément d'argent pour essayer de renforcer l'équipe confiée à Rudi Garcia. Mais le très probable échec dans la course à l'Europe cette saison démontre que ces investissements n'ont pas été les bons. Alors, répondant à une question sur la manière dont l'OM gère chaque mercato, Gilles Favard a été très sévère tout en étant très concret. Car pour le consultant, il est évident que les dirigeants marseillais se fourvoient totalement en essayant d'appliquer une recette qui ne fonctionne pas.

Et Gilles Favard de lâcher les punchlines. « Quand McCourt est arrivé, ils ont pensé bien faire en allant chercher Payet, Mandanda, tous les anciens. Mais on sait que le réchauffé ça ne marche pas. On est dans le football depuis 50 ans, ça ne marche pas. Mais à Marseille, il y a une sorte d'émotion permanente. Si on leur disait que Papin allait rejouer, ils le prendraient. S'il n'y a pas de très grands dirigeants qui maîtrisent la pression, et bien on a une situation comme celle-ci. Il n'y a pas de cap dans ce club », constate le consultant, qui espère que le prochain marché des transferts marquera une vraie inflexion dans la politique sportive de l'Olympique de Marseille.