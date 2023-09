Vente OM ‍: Le grand ménage est fait pour l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'OM accueille un nouvel entraîneur, Pablo Longoria a repris la main concernant la relation entre le club phocéen et les supporters. Le préalable avant la vente de Marseille, annonce le spécialiste du dossier.

Un peu plus d'une semaine après une réunion plus que houleuse avec les Ultras marseillais, le président de l'Olympique de Marseille a finalement décidé de conserver son poste, lui qui a ouvertement envisagé de démissionner et de partir en même temps que Marcelino. Depuis, et une fois le problème de l'entraîneur réglé, ce qui est le cas avec la venue de Gennaro Gattuso, Pablo Longoria veut désormais régler une bonne fois pour toutes la relation entre l'OM et ses supporters. « Ce n’est plus possible de fonctionner comme cela » a prévenu plusieurs fois le dirigeant phocéen à différents interlocuteurs. Cela fonctionne puisque Rachid Zeroual n'a pas mis ses menaces de grands déballages à exécution. Mais à en croire Thibaud Vezirian, cette reprise en main de Longoria cache un plan qui mène à la vente de l'Olympique de Marseille, l'idée étant qu'il est impossible de céder un club où l'anarchie règne dans les tribunes.

La vente de l'OM doit se faire sereinement

S'exprimant sur son site internet, celui qui annonce la cession du club de Frank McCourt à des investisseurs saoudiens depuis trois ans pense que le plan secret n'est plus réellement secret. Pablo Longoria règle ce dossier essentiel afin que l'OM soit présentable pour le repreneur. « C’est assez classique, finalement, ce qui se passe. Mais c’est cette fois rondement mené de la part de Pablo Longoria. Dans tout club où les tribunes posent problèmes, où certains groupes de supporters sont menaçants pour la bonne marche du club, on remet à plat les conventions supporters avant d’officialiser une vente. Un repreneur n’a aucun intérêt à arriver et se mettre directement en conflit avec ses propres supporters à propos de gestion des tribunes, de prix des abonnements ou autre. Il faut donc que tout soit en ordre avant les grandes annonces », précise Thibaud Vézirian, qui pense que tout cela mène à une vente de l'Olympique de Marseille assez rapidement. C'est évidemment la notion de « rapidement » qui prend toute son importance.