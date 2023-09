Pablo Longoria reste à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le président de l’OM a mis fin à cette semaine chaotique en annonçant qu’il restait à son poste et qu’il ne démissionnerait donc pas.

Pablo Longoria a pris la parole ce vendredi soir après plusieurs jours de mise en retrait. Depuis la réunion houleuse de lundi soir, le président de l’OM avait décrété, ainsi que trois importants dirigeants du club, que les conditions pour bien travailler n’étaient pas réunies pour continuer, et qu’il était probablement l’heure de tout stopper. Marcelino n’avait pas attendu plus longtemps pour poser sa démission. Ce que Pablo Longoria n’avait jusqu’à présent pas fait.

Conférence de presse à la Commanderie à 19h, vient d’annoncer le club #OM — Mathieu Grégoire (@Serguei) September 22, 2023

Présent devant la presse ce vendredi, le dirigeant espagnol a annoncé son souhait de continuer à l’OM, comme le lui avait demandé Frank McCourt notamment. Mais ces derniers jours, Longoria avait tout d’abord accusé le coup, avant de reprendre la situation en mains, non sans se confier dans une interview poignante à La Provence, sur les pressions qu’il subissait, et le climat malsain qui pèse à Marseille, en plus des suspicions de malversations infondées à ses yeux sur des dossiers comme les transferts ou le centre de formation. De plus, l’ancien recruteur du FC Valence avait déploré le manque de soutien public, notamment chez les politiques ou les membres du football français, alors que les messages privés se multipliaient. Une preuve selon lui que le milieu particulier de l’OM fait toujours autant peur, et que personne ne veut visiblement se mettre les supporters du club provençal à dos.

Des garanties de la part de McCourt ?

Et à l’issue donc d’une petite semaine de réflexion, Pablo Longoria a fait part de sa décision au sujet de son avenir à la tête de l’OM. Le dirigeant va rester aux commandes, malgré les difficultés, et il va donc continuer à occuper ses fonctions. Cela veut forcément dire la recherche d’un nouvel entraineur dans les jours à venir, ce qu’il aurait déjà débuté à faire depuis mercredi. En attendant, il a eu la confiance renouvelée de Frank McCourt, et des garanties que les choses allaient devoir changer.

« Je m’exprime ici en tant que président de l’OM. C’est la raison pour laquelle je vous ai convoqués ici. Je tiens à féliciter l’équipe pour l’état d’esprit montré à Amsterdam. Je vis des journées compliquées, avec beaucoup d’émotions. Je me suis exprimé cette semaine avec le coeur en tant qu’être humain. Aujourd’hui, c’est avec le costume de président de l’Olympique de Marseille. Je ne suis pas ici pour revenir sur ce qu’il s’est passé lundi, mais c’est simplement inadmissible. INADMISSIBLE. Durant la semaine, j’étais touché par l’élan de soutien populaire, les témoignages de confiance et d’affection des joueurs, salariés, supporters, acteurs du monde économique, politique et institutionnel. Ils ont compris la nécessité de changement. Aujourd’hui, j’ai eu une très longue conservation avec notre propriétaire McCourt et le conseil de surveillance. Ils m’ont affiché leur soutien inconditionnel. Cela me fait sincèrement chaud au coeur. Cela me montre tout l’amour, la passion et les bonnes choses autour de l’OM. Cela me donne beaucoup d’énergie. J’ai donc décidé de poursuivre ma mission de président de l’OM et je serai à Paris dimanche », a expliqué Pablo Longoria avec de l'émotion dans la voix.

Le président de l'OM a annoncé qu'il avait décidé de porter plainte après les évènements de lundi et les menaces qu'il dit avoir reçu. « Le but n’est pas de déclencher un conflit, mais de mettre fin à ce type de comportement, pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir. C’est ma responsabilité comme président, d’éviter que tous les membres soient confrontés à ce type de situation à l’avenir. On doit travailler dans un club normal », a livré le président de l'OM, qui accepte les critiques, mais pas les diffamations, les menaces et les accusations.