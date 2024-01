Onana arrive lundi à l'OM, le médecin l'attend

L'Olympique de Marseille s'apprête à s'offrir son premier renfort au milieu de terrain cet hiver. Jean Onana va passer sa visite médicale ce lundi 8 janvier et devrait s'engager dans la foulée avec le club phocéen.

🚨⚪️🔵 Jean Onana to Olympique Marseille, done deal and here we go — medical tests booked on Monday for 23 year old midfielder.



Besiktas and OM agreed on loan deal plus buy option clause not mandatory, as revealed yesterday.



Exclusive story, confirmed. 🇨🇲 pic.twitter.com/Ys2E8yUAmt