Vente OM ‍: Le fantasme de l'Arabie Saoudite, il dit tout ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mois de juillet se termine et il n'y a toujours pas de vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite, malgré les effets d'annonce. Décryptage de ces rumeurs incessantes de rachat.

En plein été, concernant l’Olympique de Marseille, Frank McCourt signe plus les chèques qu’il ne les encaisse. Annoncée depuis des années, la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite ne semble pas sur le point de s’effectuer, sachant que son propriétaire actuel a donné le feu vert à un mercato beaucoup plus étincelant que prévu, même si cela risque de coûter très cher financièrement en fin de saison. Ce n’est visiblement pas un problème pour l’Américain, bien décidé à justifier son dernier passage en Provence où il avait aussi assuré que son investissement était personnel comme financier pour aider l’OM à se lancer dans un nouveau projet très ambitieux.

Une détresse à exploiter chez les supporters

Malgré cela, les partisans de la vente de l’OM sont toujours persuadés que tout va se faire dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois. Ils sont toutefois moins nombreux quand les informations sont plus positives autour du club, comme actuellement avec la venue de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood et un mercato ambitieux. « La vente de l’OM, elle brille surtout quand le club va mal. Là, en ce moment, il y a un gros mercato actif, ça disparait. Mais elle reste en arrière-plan, elle est institutionnalisée et elle est dans la tête de tout le monde », décrypté le journaliste Mourad Aerts dans une vidéo explicative sur Youtube, où il se penche sur les raisons de cette croyance en la vente du club ancré dans la tête de nombreux supporters marseillais.

𝑵𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏𝒆 👀💪 pic.twitter.com/jhn3MJiTFI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 29, 2024

C’est lié selon lui à un certain désespoir de voir le PSG tout rafler en France. « Elle existe parce qu’on a du mal à croire en ce qu’on nous présente. A Marseille par exemple, on ne peut pas se résoudre à la seconde place en France. Face à la toute puissance du PSG c’est pourtant une réalité qui s’est imposée à l’OM. Ces rumeurs laissent penser qu’il y aura plus riche et plus fort que le PSG du Qatar. Mais rien ne se passe car les rumeurs sur la vente OM sont simplement une réponse à la détresse des supporters », explique le journaliste qui intervient pour le média local FC Marseille. Et ce dernier d’aller encre plus loin, en faisant des parallèles avec la mécanique de la théorie du complot pour ceux qui croient encore en la vente malgré les démentis et le fait que les années passent sans que cela ne bouge.

« C’est une mécanique du complotisme car les adeptes de la vente de l’OM sont persuadés qu’il y a des éléments extérieurs qui empêchent le rachat. Et là, ça commence à raccrocher les wagons comme quand on entend que Longoria s’accroche à son poste et empêche la vente. On voit des données étatiques qui n’ont plus aucun sens et ça me rappelle cette anecdote en octobre dernier où il y a eu une panne de courant au conseil municipal de Marseille, qui a finalement été annulé dans sa deuxième partie. Pour certains, c’était la preuve qu’on allait parler du Vélodrome, du loyer et donc de la vente de l’OM. Les conspirateurs étaient donc les politiques locaux. Voilà le genre de délires. Le fait que ce soit caché, que la date soit toujours repoussée, alors qu’on ne parle que d’un club de football. Si on veut le racheter, on le rachète, surtout quand on s’appelle l’Arabie Saoudite », a résumé Mourad Aerts, pour qui le Royaume du Golfe n’attend pas des années avant de faire des investissements, que ce soit dans le sport ou dans d’autres domaines.