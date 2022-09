OM : Pascal Olmeta demande une faveur aux supporters

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche après-midi, l'OM accueille le Stade Rennais pour un choc de la 8e journée de Ligue 1. Un match au sommet qui résonne différemment pour Steve Mandanda, le portier rennais et ex de l'OM pendant 15 ans.

Steve Mandanda va jouer le match le plus bizarre de sa carrière au stade Vélodrome. En effet, pour la première fois de sa carrière, le portier international français foulera la pelouse comme adversaire de l'OM dimanche après-midi. Joueur marseillais quasi exclusivement de 2007 à 2022, il s'était offert une petite pige du côté de Crystal Palace en 2016-2017. Mais, bien évidemment, il n'avait pas eu à affronter le club marseillais ce qui sera différent avec Rennes. Si les choses ne sont pas simples sur le papier pour Mandanda, c'est encore plus le cas pour les supporters phocéens.

Mandanda est une légende de l'OM, Olmeta appelle au respect

Ces derniers s'apprêtent à voir tout simplement débouler l'ancien capitaine du club dans le camp d'en face. Si les arrêts du gardien étaient appréciés par le passé, il n'en sera évidemment pas de même ce dimanche. Chaque parade de Mandanda peut pousser l'OM vers un mauvais résultat, faisant du portier un ennemi des ambitions marseillaises. Mais, le public marseillais ne devra pas traiter Steve Mandanda en ennemi. L'ancien titulaire du poste à l'OM, Pascal Olmeta les appelle à rendre hommage à cette légende du club phocéen.

L'ancien marseillais Steve Mandanda🇫🇷 (37 ans, Rennes) reçoit un bel accueil à Marseille avant d'affronter l'OM ce dimanche. 🗣️🙌



(🎥 @LaMinuteOM_) pic.twitter.com/I7JoVPcVpZ — PFC (@PassionFootClub) September 17, 2022

« Le monstre revient ! Il va tellement être empli de joie et d’amour pour son public… Il va être motivé et il ne pourra pas faire exprès de laisser gagner l’OM, mais il aura aussi envie de dire merci aux supporters. J’ai un message pour eux : faites-lui un accueil exceptionnel », a t-il indiqué dans les colonnes de La Provence en se rappelant du bon accueil dont il avait bénéficié à Marseille avec Lyon à l'époque. Cela devrait se faire puisque Rennes n'est pas un ennemi historique de l'OM et que Mandanda a déjà bénéficié d'un accueil chaleureux à son arrivée à l'aéroport marseillais.