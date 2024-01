Vente OM ‍: Officialisation annoncée avant la fin janvier ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Plusieurs sources affirment que la vente de l'Olympique de Marseille devrait se concrétiser dans les prochaines semaines. Mais si rien ne filtre, l'Arabie Saoudite et Frank McCourt auraient bien avancé depuis septembre.

Un journaliste saoudien a remis de l'huile sur le feu en affirmant il y a quelques jours que le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) hésitait entre l'Olympique de Marseille et l'AC Milan, mais avant même cela, le média spécialisé Le Foot sort quelques scoops sur le timing supposé de l'opération de vente par Frank McCourt. Tout comme l'avait affirmé David Berger sur Canal+, le mensuel spécialisé confirme avoir des informations qui laissent penser que le deal va se faire dans les prochaines semaines et que les premières annonces vont rapidement se faire de la part du propriétaire américain de l'OM et des acheteurs saoudiens après des négociations qui ont enfin abouti après plusieurs mois d'intenses discussions.

McCourt et l'Arabie Saoudite négocient depuis septembre

« Selon les dernières informations en provenance d’Arabie Saoudite, l’OM pourrait basculer sous pavillon saoudien avant la fin du mois de janvier. Tous les voyants sont en train de passer au vert pour concrétiser un dossier sur lequel travaillent Frank McCourt et ses avocats depuis le mois de septembre (…) Selon des sources américaines cette fois, proches de McCourt, un premier accord sur la vente pourrait être officialisé avant la fin du mois de janvier même si d’autres informateurs estiment que l’officialisation de la transaction pourrait atteindre le printemps », prévient Le Foot, qui évite tout de même d'assurer à 100% que le deal se fera dans les quatre prochaines semaines.

Une position similaire à celle de Thibaud Vézirian, lequel a toujours mis en avant les infos de David Berger sur une vente en janvier, tout en se gardant bien de donner une date précise, sachant que cela fait trois ans que ce feuilleton de la vente de l'OM dure. Même si le timing paraît très serré pour une annonce d'ici à la fin du mois de janvier, une surprise est toujours possible, l'absence de Frank McCourt depuis très longtemps contribuant à l'intensification de ces rumeurs.