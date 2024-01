Vente OM ‍: Eid Ben Nasser Al Misehal vend la mèche ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille sous pavillon saoudien prochainement ? C'est une réalité pour un suiveur du dossier, pour qui la confirmation est venue directement du pays du Golfe chez un membre très bien placé.

Il y a du neuf au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille, et cela vient directement d’une personne bien placée en Arabie Saoudite. Thibaud Vézirian, qui suit le dossier de près depuis plus de trois ans, lance un pavé dans la mare pour la nouvelle année. Le journaliste passé par La Chaine L’Equipe a effectué une courte vidéo pour mettre le feu, et rappeler que l’OM était bien la priorité de l’Arabie Saoudite pour un rachat du club.

Des confidences d'une famille très bien placée en Arabie Saoudite

« Qui a dit ‘L’Olympique de Marseille est l’option la plus importante du fonds souverain public d’Arabie Saoudite?’ Eid Ben Nasser Al Misehal. Il est membre de la fédération saoudiens des médias sportifs, bref c’est un journaliste qui évolue du côté de Dammam, à l’est du pays, chez Al Yaum (Le jour), un vrai média, avec pignon sur rue. Il ne peut pas dire n’importe quoi, puisque sa famille est assez haut placée, à Al-Ittihad ou à la fédération saoudienne de football. Autant vous dire que si Eid Ben Nasser raconte n’importe quoi, cela va mal aller. La rumeur Milan-PIF date déjà d’il y a plusieurs mois, il n’y a rien de nouveau. Je vous le dis clairement, c’est inéluctable, l’officialisation est sur les rails », a lancé un Thibaud Vézirian plus sûr de lui que jamais, et pour qui aucun bruit lancé récemment, comme l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour le Milan AC ou certains médias anglais qui soulignent qu’acheter un nouveau club n’est pas une priorité pour le PIF, sont ainsi balayés de manière autoritaire.

Cette confidence démontre en tout cas que les certitudes dans le Sud de la France sont également valables dans le Royaume saoudien, même si à l’heure actuelle, l’année 2024 a débuté sans de rapprochements perceptibles au sujet d’une éventuelle vente du club. Surtout que Pablo Longoria a récemment confié que les caisses du club étaient vides. La position de Frank McCourt n’a en tout cas pas évolué, et si le propriétaire américain est actuellement en Europe, c’est du côté du Portugal pour son projet Liberty sur la révolution du web, et non pas pour discuter de la santé financière ou de l’éventuelle cession de l’Olympique de Marseille.