Vente OM ‍: L'Inde arrive à Marseille avec une info concrète

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que les regards marseillais sont uniquement tournés vers l'Arabie Saoudite, c'est d'Inde que pourrit venir l'énorme surprise. Karan Adani, le fils d'un des hommes les plus riches du monde, pourrait débarquer et le pays va s'installer à Marseille.

Oui, les Saoudiens ont des moyens financiers colossaux, mais il n'y a pas que dans ce pays que les milliardaires prospèrent. En Inde, ils sont quelques-uns à pouvoir s'acheter l'Olympique de Marseille ou n'importe quel autre gros club de football sans avoir à vider le PEL. Parmi eux, il y a évidemment Karan Adani, dont le nom a été évoqué vendredi et qui pourrait débarquer au Vélodrome à la demande de la CGA CGM, sponsor maillot de l'OM dont on connaît l'implication du patron dans la vie du club phocéen. Agé de 36 ans, Karan Adani sort peu à peu de l'ombre de son père, Gautam Adani, lequel dispose d'une fortune estimée à 74,7 milliards de dollars, et dont la proximité avec Narendra Modi, le dirigeant de l'Inde, est notoirement connu. Et justement, cela fait un lien de plus avec l'Olympique de Marseille.

L'OM acheté avec l'accord du pouvoir indien et français ?

Preuve de l'intérêt de l'Inde pour la cité phocéenne, Narendra Modi, le Premier Ministre et homme fort du pays aux 1,2 milliard d'habitants, a récemment décidé que Marseille allait rapidement accueillir un consulat. Pour l'instant, l'Inde n'avait qu'une seule représentation diplomatique en France, et c'était à Paris, mais ce ne sera bientôt plus le cas. Le patron de l'Inde a été clair, c'est à la demande du gouvernement français que ce bureau s'ouvrira rapidement dans la capitale provençale, sachant que 120.000 personnes de nationalité indienne habitent dans notre pays. Un acte officiel qui n'est pas du tout une rumeur. De son côté, Emmanuel Macron espère pouvoir faire de Marseille une des capitales d'une prochaine liaison reliant l'Inde à l’Europe en traversant le Moyen-Orient. Autant de points qui confirment que Karan Adani pourrait s'intéresser à racheter l'OM, l'homme d'affaires indien investissement dans les ports de son pays, dont il possède quelques-uns des plus importants.

Pour l'instant, tout cela reste forcément confidentiel, même si les choses pourraient rapidement se concrétiser. Mais de nombreux dossiers semblent se mélanger pour réussir à cette installation du puissant homme d'affaires aux commandes, lequel a en plus d'excellente relation avec l'Arabie Saoudite. Cependant, l'idée de voir un trio (Saoudiens, CGA CGMA et Inde) à la tête de l'Olympique de Marseille n'est pas d'actualité, l'Inde ne voulant pas jouer les faie-valoir. Ce sera donc tout ou rien pour Adani. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant la presse indienne ne s'intéresse pas du tout à cette histoire de l'OM, le mondial de cricket et les performances de l'équipe nationale mobilisant plus l'attention que le départ de Javier Ribalta.