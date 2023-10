Vente OM ‍: Un milliardaire indien se mêle au rachat

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

De nouveau relancées, les rumeurs d’une vente de l’Olympique de Marseille se multiplient. Cette fois, on apprend que les Saoudiens pourraient être accompagnés par un milliardaire indien, à savoir Karan Adani, pour le rachat du club phocéen.

Thibaud Vézirian persiste. Malgré les critiques au fil des années, le journaliste a toujours confirmé la prochaine vente de l’Olympique de Marseille aux Saoudiens. L’opération avance bien si l’on en croit le spécialiste, qui révèle maintenant la participation d’un nouvel investisseur. « Ce que je peux dire très clairement, ce qui est prévu par beaucoup de sources, c’est toujours une vente aux Saoudiens », a-t-il assuré.

Un nouvel acteur dans le rachat

« Mais la réalité, ce seront des Saoudiens avec CGA-CGM, et peut-être les Indiens via un petit pourcentage ou un sponsoring avec un milliardaire indien, a dévoilé le journaliste. Ce que l’on me garantit, c’est qu’une officialisation de la vente est inéluctable. Mes sources me le disent toutes. » Thibaud Vézirian n’a pas donné l’identité de cet éventuel actionnaire. Mais selon les informations du Quotidien du Sport, il s’agirait de Karan Adani.

Cet homme d’affaires n’est autre que le fils de Gautam Adani, connu en tant que patron des opérations aéroportuaires du groupe Adani. L'entreprise serait étroitement liée à la CMA-CGM (Compagnie Maritime d’Affrètement – Compagnie Générale Maritime), sponsor principal de l’Olympique de Marseille. En tant que dirigeant de cette société de transport bien installée à Marseille, Rodolphe Saadé tiendrait un rôle essentiel dans les échanges entre les différentes parties concernées par la vente.

Il servirait de lien entre l’Olympique de Marseille, l’Arabie Saoudite et le groupe indien. La source précise également que le rachat devrait être conclu dans les mois à venir, « probablement même avant le mois de janvier ». Pendant les débuts encourageants de l’entraîneur Gennaro Gattuso, les supporters marseillais vont donc continuer à suivre toutes ces rumeurs avec attention.