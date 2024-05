Luis Alberto ciblé, l’OM rêve en grand

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été prochain devrait une nouvelle fois être très agité à l’OM, où Pablo Longoria a d’ores et déjà prévu de remodeler en profondeur son effectif. Parmi les possibles arrivées, le nom de Luis Alberto est cité.

Le grand bal des rumeurs est ouvert en ce qui concerne le mercato de l’Olympique de Marseille. Une fois de plus, l’été sera très agité dans le club phocéen puisque Pablo Longoria a l’intention de renouveler en profondeur son effectif. La saison marseillaise n’a pas été à la hauteur des attentes, raison pour laquelle l’état-major de l’OM souhaite apporter de nombreux changements. Pablo Longoria a l'intention de s’appuyer sur certains joueurs qu’il estime au niveau attendu tels que Veretout, Aubameyang et Balerdi et conserver certains joueurs en qui il croit encore à l’instar de Ndiaye, Harit ou Merlin et Meïté. Mais autour de cette colonne vertébrale, les changements seront nombreux.

C’est ainsi que selon les informations du site Lalaziosiamonoi.it, le board marseillais a identifié un joueur très intéressant à la Lazio Rome, où officie désormais un certain Igor Tudor depuis le départ de Maurizio Sarri. Il ne s’agit pas de Mattéo Guendouzi, dont le prêt de l’OM à la Lazio va se transformer en transfert officiel cet été, mais de Luis Alberto. Le milieu offensif de 31 ans, sous contrat avec le club romain jusqu’en 2027, est une cible sérieuse de la direction de l’Olympique de Marseille, qui aimerait le recruter pour renforcer son entrejeu. International espagnol (1 sélection), il était incontournable sous Maurizio Sarri et le départ du technicien italien pourrait le pousser à partir.

Luis Alberto à l'OM, impossible sans coupe d'Europe ?

Auteur de 5 buts et 11 passes décisives depuis le début de la saison, l’ancien meneur de jeu de Liverpool (2013-2016) pourrait voir d’un bon œil la proposition de Marseille. Néanmoins, pour attirer ce genre de joueur, l’OM devra absolument se qualifier pour une coupe d’Europe. C’est tout l’enjeu des prochaines semaines pour l’équipe de Jean-Louis Gasset, qui peut encore viser une place dans le top 7 de la Ligue 1 pour cela et qui a également l’opportunité de gagner l’Europa League pour décrocher un ticket miraculeux pour la Ligue des Champions. Le mercato de l’OM en dépend et certains dossiers comme celui de Luis Alberto en premier lieu.