OM ‍: Longoria prend la parole et stoppe brutalement cette piste

Qui sera le prochain entraineur de l'Olympique de Marseille. Impossible de le savoir mais Pablo Longoria a tenu à mettre les choses au clair sur cette piste de prestige en provenance d'Italie.

Pas besoin de passer de petites annonces, l’OM se cherche un entraineur pour la saison prochaine. Jean-Louis Gasset va, sauf grosse surprise, mettre un terme à son intérim et laisser sa place à un technicien qui repartira sur de nouvelles bases. Il faudra attendre la fin de la saison pour découvrir qui sera l’heureux élu, et cela pourrait dépendre de beaucoup de choses comme du budget, des moyens financiers, mais aussi de l’effectif et d’une présence en Coupe d’Europe ou non. Beaucoup d’inconnus donc mais cela n’empêche pas l’OM de faire rêver les entraineurs. Récemment, la piste menant à José Mourinho, qui est sans club actuellement, a permis d’envoyer du rêve d’un nom de prestige sur le banc du Vélodrome. Autre entraineur réputé, Massimiliano Allegri, qui ne parvient pas à remettre la Juventus Turin au sommet et devrait laisser sa place en fin de saison selon les rumeurs de la presse italienne.

12 millions par an à lâcher, Longoria s'étouffe

Des médias transalpins qui ont posé directement la question à Pablo Longoria pour savoir si le « Mister » de la Vieille Dame pouvait être un profil intéressant pour l’OM. Impossible pour le dirigeant espagnol de cracher sur « Max », mais le refus est clair et net pour des raisons financières. « La Juve est dans une phase de changement et Allegri fait un excellent travail. Je respecte beaucoup Max mais pour Marseille, ce serait trop cher... », a expliqué à la Gazzetta dello Sport le président marseillais en référence au salaire de l’entraineur turinois, qui est l’un des mieux payés de Serie A avec son contrat à 7 millions d’euros annuels net, soit plus de 12 millions d’euros en brut.

Un profil à oublier donc, surtout que la Juventus ne s’est pas encore séparée d’Allegri, dont les indemnité de départ ainsi que son staff coûteraient très cher au club du Piémont. La course est donc ouverte pour l’OM, qui lorgne toujours sur Paulo Fonseca, récemment annoncé du côté de West Ham et qui pourrait aussi prolonger à Lille en cas de belle fin de saison. Les noms de Christophe Galtier ou Habib Beye ont pu être cités, mais pour l’heure, le club olympien est concentré sur la fin de la saison et ses objectifs en Ligue 1 comme en Coupe d’Europe. De ces derniers matchs peuvent aussi dépendre les profils des futurs techniciens en chef de l’OM.