Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite va sauver toute la Ligue 1

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier de la vente de l'OM aux Saoudiens est intimement lié à la vente des droits TV de la Ligue 1, le retour de Marseille au sommet pourrait doper le prix.

La Ligue de Football Professionnel tente actuellement de finaliser la vente des droits TV de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine, et selon les dernières indiscrétions, c'est la chaîne qatarie Beinsports qui va rafler la mise, avec peut-être un gros coup de main de Canal+. Reste à savoir combien d’argent Vincent Labrune va pouvoir tirer de cette opération, le président de la LFP ayant souvent dit qu’il voulait prendre un milliard d’euros par saison, en comptant l’ensemble des droits Ligue 1, Ligue 2, et droits internationaux.

Mais, à l’heure où la Ligue 1 va perdre Kylian Mbappé un an après avoir vu partir Neymar et Lionel Messi, l’intérêt de notre championnat pourrait baisser. Cependant, si l’Olympique de Marseille est effectivement vendu à l’Arabie Saoudite, alors la rivalité entre le PSG et l’OM serait violemment relancée et cela pourrait doper les audiences. Ce dossier est écrit d’avance, affirme Thibaud Vézirian.

Ligue 1, Arabie Saoudite et OM sont liés

Droits TV : DAZN a fait une offre osée à la Ligue https://t.co/SUxgDhngLs — Foot01.com (@Foot01_com) April 10, 2024

Le spécialiste de la vente OM explique sur sa chaine Twitch que les deux dossiers sont liés et que tout va bien finir pour l’Olympique de Marseille et la Ligue 1. « Il n’y a pas vraiment de problème concernant les négociations pour les droits de la Ligue 1, c’est un jeu du chat et de la souris, c’est du théâtre. Ça va aboutir, et tout le monde devrait être content, surtout les supporters marseillais. Il y a un rapport que tout le monde a compris (…) J’ai encore eu une confirmation ce matin que la vente était acquise et que l’officialisation était proche, je n’avais pas besoin de cela, mais cela fait plaisir. Les feux sont verts, mais ce sont les affaires et on n’est pas à l’abri d’un changement », a précisé Thibaud Vézirian, histoire de ne pas se prendre une bonne climatisation dans le dossier de la vente de l'OM. Il est vrai que depuis plus de trois ans, il annonce cette cession du club par Frank McCourt, laquelle est donc repoussée, selon lui, par des soucis purement techniques, mais qui ne feront pas échouer le dossier. La vente des droits TV de la Ligue 1 va bénéficier de cette cession de Marseille, reste à patienter.