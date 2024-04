L1 ‍: Sept matchs sur Beinsports, deux sur Canal+, affaire conclue ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les semaines filent sans réponse concernant le ou les futurs diffuseurs de la Ligue 1 en France. DAZN ayant été mis à l'écart après une ultime réunion, le duo Beinsports-C+ serait en pole.

La Ligue de Football Professionnel n'a toujours pas communiqué sur l'avenir des droits TV de la Ligue 1, sachant que le contrat actuel s'achève cette saison. On sait juste que la Ligue 2 sera traitée à part, et qu'une réunion avec DAZN a débouché sur un échec total et la mise à l'écart du Netflix du sport pourtant prêt à s'offrir la diffusion de la totalité des matchs de L1, mais visiblement à un prix que la LFP a jugé indécent. Désormais, les regards se tournent vers Beinsports, la chaîne sportive qatarie semblant être la seule à pouvoir s'offrir les neuf matchs par journée de Championnat, Doha ne voulant pas laisser tomber la France et le Paris Saint-Germain, qui a besoin des droits TV pour continuer à rêver plus grand. Cependant, Beinsports pourrait ne pas être seul dans cette opération.

Beinsports prêt à revendre deux matchs à Canal+ ?

En effet, alors que le Top 14 de rugby a lancé son appel d'offres très récemment et annoncera le lauréat le 22 mais, preuve que la Ligue Nationale de Rugby n'a aucune crainte. Selon Midi Olympique, média spécialisé sur le rugby, du côté du football, l'avenir pourrait également passer par Canal+, même si la chaîne cryptée n'a pas l'intention de céder ses meilleurs horaires à la Ligue 1. « La direction de Canal+ a annoncé ne plus vouloir diffuser le championnat français de football, qui a été autrefois son produit phare. Selon les dernières indiscrétions, c'est le groupe belN Sports -diffuseur de la Champions Cup en rugby - qui est favori pour récupérer les droits du foot. Il pourrait toutefois sous-licencier deux rencontres à Canal+ », écrit notre confrère. Autrement, BeinSports aurait sept matchs par week-end de Ligue 1 et la chaîne du groupe Bolloré en donnerait deux, sachant que notre championnat a désormais trois matchs en soirée (vendredi, samedi et dimanche). Cet accord, s'il se confirme, pourrait être une bonne solution pour tout le monde, mais pour cela il faudra que C+ accepte de lâcher un gros chèque, Vincent Labrune attendant une offre totale pas loin des 900 millions d'euros.