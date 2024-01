Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite s’est grillée

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Peu reluisant sportivement, l'OM fait parler de lui en raison de son actualité sur la vente du club. Les propos d'un Prince Saoudien font beaucoup parler, et dévoile les vrais intérêts du pays du Golfe.

Cela risque de faire parler longtemps, mais un officiel de l’Arabie Saoudite a pris la parole pour évoquer la vente d’un club français, qui pourrait bien être l’OM mais aussi l’AS Monaco. Cette déclaration signée d’un membre de la famille royale a forcément relancé les rumeurs à ce sujet, et même un peu trop puisque Romain Molina a précisé que Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud était totalement surpris par l’ampleur de ses déclarations qui se voulaient neutres. Une preuve que l’Arabie Saoudite n’est pas si proche que cela de racheter l’OM ? Ou bien une volonté de rester discret dans le but de pouvoir opérer tranquillement dans ce dossier à rallonge.

Le rachat de l'OM + le Stade Vélodrome est annoncé

Pour Thibaud Vézirian, il ne fait aucun doute que l’Arabie Saoudite s’est démasquée avec cette sortie pas forcément contrôlée, et que cela confirme que tout se met en place pour le rachat du club provençal. « On est dans de la communication. Ce qui est intéressant de retenir, c’est qu’ils ne sont plus dans le démenti. L’Arabie Saoudite pose ses pions avec intelligence. Je ne suis plus le seul à l’annoncer. Tout est lancé vers l’officialisation à Marseille. On peut te garantir que le consortium mené par l’Arabie Saoudite prendra le contrôle de l’OM et du stade », avance même l’insider, pour qui le rachat ne comprendra donc pas que le club, mais aussi le stade vendu par la mairie de Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Des annonces de plus en plus fortes même si pour le moment, aucun contact avéré n’a été dévoilé. Et Frank McCourt de conserver toujours cette position de démentir toute volonté de vendre, tout en réduisant son investissement à pertes à l’OM. De quoi peut-être provoquer une crise sportive après la crise dirigeante de l’automne dernier, qui s’est soldée par de nombreux départs. Mais en cas de saison raté et d’absence de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui en prend le chemin à l’heure actuelle, nul doute que l’Américain sentirait tout de même la grogne monter chez les supporters. Au point de devoir baisser ses prétentions pour envisager la vente de l’OM ?