Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite, l'anniversaire est gâché

Par Claude Dautel

Au lendemain de la triste défaite de l'OM à Lyon, les nerfs sont à vif du côté des supporters marseillais. Et la date du 5 février rappelle un souvenir qui a le don de mettre de l'huile sur le feu concernant la vente du club phocéen.

Si vous avez des supporters de l'Olympique de Marseille dans votre entourage proche, il est clair qu'ils ne sont pas à prendre avec des pincettes ce lundi. Il est vrai que la copie rendue au Groupama Stadium a de quoi inquiéter, la formation de Gennaro Gattuso passant totalement à côté d'un match qui avait une importance symbolique, mais aussi sportive contre l'OL. Alors que le moral est au plus bas, les habitués du Vélodrome espèrent vraiment que Frank McCourt va vendre le club au plus vite afin de relancer une équipe qui semble à bout de souffle. Mais certains autres rappellent que cette histoire d'une cession de l'OM est un mirage qui n'a aucun sens pour l'instant. Cela tombe bien, ce 5 février est une date qui compte dans le dossier de la vente supposée à l'Arabie Saoudite.

Trois ans déjà, X n'a rien oublié de la vente de l'OM

Depuis quelques heures, les réseaux sociaux commémorent le troisième anniversaire du fameux communiqué censé annoncer la cession de l'Olympique de Marseille, et dont la relecture s'éternise. Bien évidemment, c'est Thibaud Vézirian qui est dans le collimateur des supporters en question, même si ce dernier n'est pas le seul, loin de là, à avoir propagé l'idée d'un départ imminent de Frank McCourt et de la venue du Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite aux commandes de l'OM. Tout cela avec des centaines de millions d'euros qui devaient arriver dans les caisses du club phocéen. Alors forcément, si cela pourrait faire sourire, l'état actuel de l'équipe dirigée par Pablo Longoria n'incite pas vraiment à l'humour et cela se déchaîne sur X (anciennement Twitter).

D'autant que depuis 2021, les annonces se sont multipliées sur une vente imminente. Récemment, c'est sur Canal+ qu'on évoquait la date du mois de janvier 2024, sans que rien ne se produise. Et la semaine passée encore, un homme d'affaires travaillant en Arabie Saoudite affirmait que ce 6 ou 7 février, à l'occasion d'un forum organisé par le PIF, le dossier de la vente de l'Olympique de Marseille pourrait être abordé directement. Au moins, le peuple marseillais n'aura pas à attendre trois ans pour savoir si tout cela est sérieux.