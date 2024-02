Vente OM ‍: Une annonce en Arabie Saoudite le 6 ou 7 février ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La vente de l'Olympique de Marseille pourrait entrer dans une phase décisive dans les prochains jours. En marge d'un important rendez-vous en Arabie Saoudite, une annonce pourrait intervenir.

Il y a quelques semaines, le départ de Pablo Longoria dès la fin du mercato d'hiver avait été évoqué, mais à ce stade de la saison l'Espagnol est toujours aux commandes de l'OM. Cependant, cela n'empêche pas la cession du club phocéen par Frank McCourt d'être encore dans les esprits. Et ces derniers jours, c'est Alexandre Katrangi, qui se présente sur Linkedin comme co-fondateur de Licorne Gulf Holding, une société d'investissements, a distillé quelques indices qui pourraient laisser penser qu'une annonce est imminente. En effet, la semaine prochaine, et plus précisément les 6 et 7 février, le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite organise un forum et à cette occasion le PIF présentera notamment ses projets d'avenir. Et c'est dans ce cadre que le rachat de l'Olympique de Marseille pourrait faire l'objet d'une communication.

🚨 La suite logique :



Organisme du PIF ou eux directement



- 1 millards ( club stade mercato)

- Annonce Mai/Juin 2024

- Longoria out

- changement de sponsors

- Nouvelle équipe directrice

- Ancienne légendes du club

- Nouveau coach

-Jouer le titre dès la saison 24/25 pic.twitter.com/jEnv7swWWK — MΔSSILIΔ 13 (@Massilia_013) February 1, 2024

Le fameux Alexandre Katrangi a en effet directement répondu sur Twitter à des supporters de l'Olympique de Marseille en pointant du doigt ce forum qui se déroulera réellement en Arabie Saoudite la semaine prochaine et où des révélations pourraient donc être faites sur les intentions du Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite à l'encontre de l'OM, à savoir une acquisition rapide par le célèbre PIF.

Une piste de plus qui mène l'état saoudien vers le club de Frank McCourt, même si à ce jour, et il est toujours bon de le rappeler, aucun lien officiel n'existe concernant le rachat de l'OM, toutes les histoires racontées depuis trois ans n'ayant jamais été confirmées par le moindre élément. Concernant les dates du 6 et 7 février, l'avantage est que l'on saura rapidement si les messages cryptiques du co-fondateur de Licorne Gulf Holding sont sérieux ou s'il s'agit juste d'un homme d'affaires qui souhaite se mettre un peu dans la lumière sur le compte de l'Olympique de Marseille et surtout de l'Arabie Saoudite.