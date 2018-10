OM : Un sauvetage, une passe... Bouna Sarr fait son effet

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille a enchaîné une deuxième victoire d'affilée en Ligue 1 contre l'OGC Nice (1-0) et s'est rassuré avant d'affronter la Lazio en C3 et le PSG en L1. Tout cela grâce à deux hommes : Morgan Sanson, et surtout Bouna Sarr.

Si le milieu de 24 ans, qui était titularisé dans l'entrejeu du 4-3-3 de Rudi Garcia aux côtés de Lopez et de Strootman, a marqué son deuxième but de la saison, c'est le latéral qui a impressionné tout le monde. Très en vue dans son couloir droit, Sarr a d'abord évité l'ouverture du score de Balotelli sur un sauvetage in extremis (39e) avant de délivrer un véritable caviar pour Sanson (42e). De quoi faire réagir Twitter, qui commence à penser que Sarr aurait sa place en équipe de France, sachant qu'il a reçu une pré-convocation avant le rassemblement international du mois d'octobre.

bouna je t'aime sarr — Philou (@philousports) 21 octobre 2018

Bouna Sarr a 15 Pavard dans chaque orteils #OGCNOM — Jean Neymar (@JeanNey32142314) 21 octobre 2018