Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite, c'est une blague

La venue d'Emmanuel Macron cette semaine à Marseille a relancé les rumeurs sur la vente de l'Olympique de Marseille. Mais, le camp des sceptiques pèse de plus en plus lourd, au point de faire de ce sujet une vaste blague.

C’est un sujet qui soit énerve, soit fait sourire, mais la vente possible de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt ne laisse personne indifférent. D’autant que ces derniers jours ont été sensibles avec la venue dans la cité phocéenne d’Emmanuel Macron, lequel a directement été interrogé sur ce sujet par l’un des représentants les plus emblématiques des supporters de l’OM. Et la réponse du chef de l’État n’ayant pas été d’une clarté absolue, toutes les interprétations ont donc été possibles, dont celles qui laissent penser qu’un nouvel investisseur arrive. Sur les réseaux sociaux, cela s’est déchaîné entre les deux camps, Thibaud Vézirian étant le porte-étendard de ceux qui sont certains que l’Arabie Saoudite est dans la place, et le punching-ball de ceux qui pensent le connaître.

La vente de l'OM c'est un running gag selon lui

🇸🇦 OM x Arabie Saoudite : pourquoi ça traine ? pic.twitter.com/7eJrBKELia — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) June 26, 2023

Journaliste, notamment pour le Winamax FC, Thomas Bonnavent avoue qu’il est lui dans le camp de ceux qui se marrent bien face à ces rumeurs qu’ils jugent grotesques. « Tout ça est d’un ridicule sans nom, ça me fait mourir de rire. Surtout cette fausse parano à croire que Marcelino a été nommé pour ne pas faire de bruit et permettre une meilleure intégration de Zidane qui aurait déjà signé. Ou le fait de payer un gros salaire à Kondogbia, parce que le club est racheté depuis deux ans. Peut-être qu’ils me donneront tort dans un, trois ou cinq ans, mais en tout cas, j'aurais rigolé (...) MBS ça veut pas dire Mohammed ben Salmane, c’est un nom de code pour Minots bientôt Saoudiens », s’amuse, dans 20 Minutes, le journaliste, qui ne veut pas faire une affaire d'état de tout cela, le quotidien gratuit ayant recueilli d'autres avis allant dans le même sens. Thomas Bonnavent en a même fait une vidéo plutôt malicieuse.