Longoria s'éclate avec la fortune de McCourt, c'est validé !

Début 2021, Frank McCourt surprenait tout le monde en écartant Jacques-Henri Eyraud et en nommant Pablo Longoria à la présidence de l’OM. Depuis l'Espagnol se lâche et fait l'unanimité avec ses prises de risque.

Directeur sportif de l’Olympique de Marseille à l’époque, le dirigeant espagnol de 37 ans n’était alors au club que depuis quelques mois. Sa nomination à la présidence du club a surpris mais rapidement, l’ex-directeur sportif de la Juventus Turin et du FC Valence a fait l’unanimité. Son choix de nommer Jorge Sampaoli a été bon, tout comme celui de vite rebondir en choisissant Igor Tudor, alors assez peu connu en France, après la démission de l’entraîneur argentin l’été dernier.

Au niveau du recrutement, Pablo Longoria a également conquis tout le monde en recrutant à Marseille des joueurs du calibre d’Alexis Sanchez, Chancel Mbemba, Mattéo Guendouzi ou encore Jonathan Clauss. Néanmoins, l’homme fort de l’OM serait-il menacé par Frank McCourt en cas de non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions ?

Longoria jouit d'une confiance absolue de McCourt

Cela n’est de toute façon pas à l’ordre du jour puisque Marseille est solidement installé à la deuxième place avec six points d’avance sur Monaco. Mais dans le cas où le club phocéen chuterait en dehors des places qualificatives en C1, le doute serait automatiquement présent sur l’avenir de Pablo Longoria. Il y a pourtant peu de chances que le natif d’Oviedo soit renvoyé par Frank McCourt selon le journaliste Florent Germain, tant le propriétaire américain de l’OM a désormais une confiance aveugle en son président.

« Longoria menacé si l’OM n’est pas en C1 ? C’est une bonne question, mais je pense qu’il y a maintenant une très grande confiance de Frank McCourt en Pablo Longoria. Il s’est rendu compte que les choses avaient évolué positivement. C’est vrai que Longoria prend des risques, il est obligé d’innover pour recruter et se montrer ambitieux. Il a une pression qui est assez forte c’est vrai mais honnêtement je ne pense pas que son avenir serait remis en cause s’il y avait une quatrième place. Mais il vaut mieux être deuxième pour continuer à grandir et pour continuer à pouvoir recruter avec ambition » a analysé Florent Germain sur BFM Marseille. Autant dire que Pablo Longoria peut travailler avec sérénité à la présidence de l’OM, tant son actionnaire lui accorde une confiance totale. Frank McCourt l’a d’ailleurs prouvé en validant le transfert de Vitinha pour 32 millions d’euros l’hiver dernier, le plus cher de l’histoire du club.