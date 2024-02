Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite bloquée par McCourt

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour que l'OM soit vendu aux Saoudiens, il y a une condition sine qua non, c'est que Frank McCourt veuille céder le club phocéen. L'homme d'affaires américain n'est pas du genre à regarder Twitch pour savoir ce qu'il doit faire.

Il ne fait aucun doute que comme la totalité des clubs de Ligue 1, à l’exception du PSG, l’Olympique de Marseille suscite l’intérêt de plusieurs investisseurs. L’OM est immensément populaire et peut générer de très grosses rentrées commerciales pour peu que les résultats sportifs suivent. Alors que ce soit la vente de Marseille à l’Arabie Saoudite, à Rodolphe Saadé ou à un investisseur américain, chacun y va de son scénario en faisant des annonces spectaculaires, lesquelles se heurtent pour l'instant à une réalité qui agace de plus en plus de monde du côté du Vélodrome. Même s’il ne fréquente plus vraiment la cité phocéenne, Frank McCourt ne veut toujours pas vendre l’Olympique de Marseille. Et c’est La Provence, le quotidien régional, racheté très récemment par Rodolphe Saadé, qui le dit dans son nouveau magazine consacré à l’OM et intitulé 1899 L’Hebdo dont le numéro 1 est dans les kiosques depuis ce week-end.

McCourt n'a pas l'intention de vendre l'OM

Le média marseillais confirme que le Bostonien n’a pas du tout l’intention de se séparer du club racheté pour 50 millions d’euros à Margarita Louis-Dreyfus. « Si d'éventuels investisseurs prennent régulièrement la température sur une cession de l'OM, Franck McCourt ne se trouverait toujours pas dans cet état d'esprit », précisent nos confrères, qui affirme que depuis qu’il a repris les commandes de l’Olympique de Marseille Frank McCourt aurait tout de même lâché entre 500 et 700 millions d’euros. Un engagement que l’Américain avait pris en 2016 devant le maire de Marseille et qu’il a tenu même si sportivement cela ne s’est pas réellement concrétisé.

L’HOMME INVISIBLE. Enquête sur les mystères de Frank McCourt.

Voici la Une du numéro 6 de « 1899 L’Hebdo », le magazine de @laprovence consacré à l’#OM, en vente dans les kiosques à partir de samedi et en ligne dès demain pour nos abonnés numériques. pic.twitter.com/Rbdw9DCVeP — Alexandre Jacquin (@AJac13) February 15, 2024

Mais, à l'heure où le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite suscite l'attention, ces derniers savent que pour l'instant McCourt est insensible à leurs arguments, ce qui pourrait évidemment les inciter à se jeter sur un autre club. A priori pas en Ligue 1, mais de l'autre côté des Alpes, la Roma et l'Inter ayant été cités récemment comme des points de chute pour les Saoudiens. Sauf changement radical de position, l'ère Frank McCourt n'est probablement pas terminée à Marseille et le feuilleton lancé en 2021 pourrait continuer encore un peu.