Vente OM ‍: L’homme le plus puissant de Marseille se place ‍!

Par Corentin Facy

Ces derniers mois, l’Arabie Saoudite est régulièrement citée comme un potentiel candidat au rachat de l’OM mais en coulisses, le favori pourrait finalement se nommer Rodolphe Saadé.

Il est « l’homme le plus puissant de Marseille » selon Forbes, le magazine spécialisé dans la finance mondiale. Rodolphe Saadé, patron de l’armateur CMA CGM, est la huitième fortune française en 2023. Premier employeur dans la ville de Marseille, il est plus influent que le maire ou le président du conseil régional selon le média. Et son influence au sein de la ville provençale pourrait encore s’accroitre dans les semaines et les mois à venir. Ces derniers temps, l’Arabie Saoudite est systématiquement citée comme un potentiel candidat au rachat de l’Olympique de Marseille à Frank McCourt. C’est sans doute oublier un peu vite Rodolphe Saadé, lequel est en réalité le favori pour acquérir le club olympien selon le média Forbes.

Des informations confirmées par La Minute OM qui estime qu’il n’est pas impossible de voir un consortium autour de Rodolphe Saadé faire une offre un jour à Frank McCourt pour le rachat de l’Olympique de Marseille. Une belle piste à suivre de près pour les supporters olympiens, qui rêvent de voir un changement de propriétaire au plus vite alors que lors du match contre Metz au Vélodrome il y a une semaine, l’absence de Frank McCourt était justement ciblée par les supporters à travers certaines banderoles dans les tribunes. Avec un homme d’affaires comme Rodolphe Saadé à la tête de l’équipe, l’OM aurait un patron présent sur place et très influent dans la ville.

Saadé, ce n'est pas l'Arabie Saoudite

Les deux questions sont maintenant de savoir si Rodolphe Saadé joindra ses vœux aux actes avec une offre concrète de rachat et surtout de savoir si Frank McCourt sera vendeur. Une question qui reste une énigme depuis plusieurs années puisque jamais l’Américain propriétaire de l’Olympique de Marseille n’a officiellement émis le souhait de se séparer du club phocéen et cela même s’il a totalement délégué tous les pouvoirs à Pablo Longoria sans vraiment se soucier du club olympien ces derniers temps. Et malgré sa grande influence dans la région et sa puissante capacité de financement, Rodolphe Saadé n'aura pas non plus les même moyens économiques que l'Arabie Saoudite s'il venait à racheter le club qui lui tient tant à coeur.