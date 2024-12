Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout vient à point à qui sait attendre et pour l’OM, l’officialisation du rachat par l’Arabie Saoudite n’a jamais été aussi proche selon Thibaud Vézirian, toujours convaincu de l’imminence de ce deal.

L’été dernier, Frank McCourt a une nouvelle fois remis au pot à l’Olympique de Marseille afin de permettre au club phocéen de passer la DNCG sans encombre puis de réaliser un mercato à la hauteur des attentes de Roberto De Zerbi. De gros investissement ont été réalisés avec les achats de joueurs tels que Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Pierre-Emile Hojbjerg. Malgré les millions d’euros injectés par l’homme d’affaires américain, le sujet de la vente du club est toujours sur la table pour certains spécialistes. Parmi eux, Thibaud Vézirian bien sûr, toujours convaincu que l’Olympique de Marseille sera vendu tôt ou tard à l’Arabie Saoudite.

DAZN et bientôt l'OM, l'Arabie Saoudite est bouillante

Dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube, principalement dédiée à l’investissement des Saoudiens dans la chaîne DAZN, l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe a confirmé que le deal avec l’OM était toujours d’actualité. « L’Arabie Saoudite est toujours très présente dans le football. Il y a Newcastle, Almeria. Et dès que les deals parallèles seront satisfaisants pour tous, l’annonce enfin et la libération de l’Olympique de Marseille » a expliqué le journaliste à ses abonnés. Selon lui, la vente du club phocéen à l’Arabie Saoudite est donc toujours dans son processus normal et il n’y a pas de raison de s’inquiéter et simplement se montrer patient avant le dénouement.

TV : DAZN gratuit, l'Arabie Saoudite fait saliver la France https://t.co/qYJQeg4hnJ — Foot01.com (@Foot01_com) December 7, 2024

Le journaliste a ensuite apporté quelques précisions sur le deal signé entre le fonds d’investissement public saoudien et DAZN. « DAZN va recevoir d’ici quelques semaines l’officialisation de l’arrivée du fonds souverain d’Arabie Saoudite parmi ses actionnaires. DAZN va continuer d’accueillir de nouveaux actionnaires, de se développer et de rayonner dans le monde en diffusant gratuitement la Coupe du monde des clubs avec un investissement annoncé des Saoudiens dans DAZN autour d’un milliard d’euros » a précisé Thibaud Vézirian. En attendant de voir l’Arabie Saoudite dans leur club, les supporters de l’Olympique de Marseille pourront au moins voir la Coupe du monde des clubs de la FIFA gratuitement grâce à leur potentiel futur propriétaire. C’est déjà ça.