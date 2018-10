OM-PSG : « Bienvenue dans l’Amérique de Marseille », La Provence attaque !

Dans : OM, Ligue 1.

Si le quotidien La Provence a agacé les supporters du PSG en évoquant vendredi le QSG, c'est cette fois l'Olympique de Marseille qui prend une petite charge de la part du média appartenant à Bernard Tapie. Objet de ce petit coup de sang, le prix des places au Vélodrome pour assister au match entre ce que l'on peut appeler, histoire de rester dans la même veine humorstique, le club américain au le club qatari. Car pour le OM-PSG du dimanche 28 octobre, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont augmenté les prix de 120% par rapport au tarif d'il y a quatre ans ou même de dix euros, pour un ticket en Ganay haut, par rapport à l'OM-PSG de l'an dernier.

Pour La Provence, l'addition est trop lourde, et Frank McCourt ne doit pas aller trop vite vers des tarifs « américains ». « Le tourisme footballistique est désormais à la mode. Mais le risque est de creuser un peu plus le fossé entre des virages populaires et des tribunes réservées à la "Fan expérience" chère à Frank Mc-Court. Pour l’instant, cela n’empêche pas l’OM, dans la première grande ville pauvre de France, d’attendre près de 64 000 spectateurs (dont 38 000 abonnés). Et peut-être un peu plus : près de 2 000 places de la zone visiteurs (privés de fans) seront commercialisées, a priori dès vendredi. Bienvenue dans l’Amérique de Marseille ! » balance La Provence, qui constate cependant que cette explosion des tarifs n'empêchera pas le Vélodrome pour ce choc Marseille-Paris.