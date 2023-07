Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite a un budget monstrueux

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM vendu à des intérêts saoudiens, ce n'est pour le moment qu'une rumeur. Mais l'information, c'est que le budget d'investissement de l'Arabie Saoudite a été dévoilé. Et Marseille aurait de quoi faire.

En dépit des investissements réguliers et des moyens financiers mis sur le marché des transferts qui sont par exemple bien supérieurs à ceux déployés par l’Olympique Lyonnais, les supporters de l’OM ne sont pas très nombreux à être derrière Frank McCourt pour continuer à diriger le club. Le propriétaire américain éponge les dettes, mais il ne peut rien faire contre le rêve… saoudien. Dans le milieu marseillais, on rêve clairement de voir le nouveau grand investisseur du football mondial prendre les commandes du club olympien et lui redonner son lustre des années 1990 avec la possibilité d’aller chercher la Ligue des Champions et le titre de champion de France, si possible au nez et à la barbe du PSG.

Un gros investissement à venir ?

Pour le moment, cela reste dans le domaine du rêve même si de nombreuses rumeurs voient le jour, sur cet intérêt venu d’Arabie Saoudite pour un autre club européen que Newcastle, dans un championnat en vue et où il est encore très facile de racheter des clubs. Avec la passion qui entoure l’OM, le combo explosif est souvenir mis en avant pour expliquer que le club provençal pourrait bien changer de dimension.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

D’autant que, ces derniers jours, des économistes ont rappelé que l’Arabie Saoudite comptait bien continuer à investir massivement, à la fois sur le marché des transferts pour recruter des stars pour son championnat, mais aussi dans le rachat d’un club et dans l’investissement pour s’offrir l’organisation d’une Coupe du monde prochainement. Si jamais le Royaume venait à mettre la main sur l’OM, les moyens seraient colossaux a tenu faire savoir Ben Jacobs, journaliste pour CBS et spécialisé dans le suivi des investissements saoudiens.

Le budget de l'Arabie Saoudite dévoilé

L'OM et l'Arabie Saoudite, brutal changement de stratégie https://t.co/BOpNyyyMN6 — Foot01.com (@Foot01_com) July 16, 2023

Pour le journaliste, la réserve financière pour investir dans le football est hallucinante. « Chaque club saoudien a son propre réseau de recrutement pour les joueurs. Le but est d’attirer un joueur majeur, et ensuite d’utiliser ce levier pour en attirer d’autres. C’est pareil pour les clubs (après Newcastle). Le budget pour cela est totalement flexible. Mais on m’a confié qu’il y a 20 milliards d’euros à dépenser entre maintenant et 2030. Ce budget est alloué en fonction des besoins et des envies », a confié Ben Jacobs au média britannique FIVE.

Même si personne n’en doutait, le budget saoudien pour investir en Europe est colossal et ne laisse aucun doute sur la capacité financière à récupérer un ou deux plusieurs clubs si le besoin s’en faisait sentir. Pour le moment, l’Arabie Saoudite n’a pas officiellement déclenché de rachat, même si les signaux commencent à être de plus en plus nombreux pour une opération de taille avec un club du Vieux Continent.