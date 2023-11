Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite a tué l'armée numérique

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La vente de l'Olympique de Marseille n'a donné lieu à aucun début d'officialisation. Mais dans le clan de ceux qui pensent que l'Arabie Saoudite s'apprête à acheter l'OM on commence à faire preuve d'un peu d'arrogance.

Les propos de David Berger sur Canal+, et le relais accordé par Paul Tchoukriel à la déclaration de son confrère concernant la vente imminente de l’Olympique de Marseille à des investisseurs saoudiens avec un mercato à 200 millions d’euros dès le mois de janvier prochain, ont forcément fait du bruit. Depuis, les deux journalistes de la chaîne cryptée ne sont pas revenus sur ce sujet, laissant les réseaux sociaux s’écharper sur ce point, les supporters persuadés de la cession du club phocéen étant très incisifs à l’encontre de ceux qui depuis 1.000 jours pensent que tout cela est une fake news et relève du fantasme entretenu par ceux qui ont intérêt à le faire.

Au premier rang de ces derniers, on trouve Thibaud Vézirian, plusieurs fois accusé de faire du gras sur cette vente supposée de l’OM, même s’il a toujours été droit dans ses bottes et a toujours été convaincu que le deal était fait. Mais, après les récentes rumeurs relayées par différents médias (C+, The Independent, France Bleu Provence), TV commence à s’en prendre à ceux qui l’allumaient et n'hésitent pas à les titiller.

TV s'attaque à ses accusateurs de la vente OM

Les 2 premiers mots, parfaits pour résumer la fin de cette belle enquête.



Ceux qui peuvent encore penser que j’ai menti n’ont pas la capacité à suivre la chanson entière de toute façon 🥲 J’ai pourtant essayé d’être pédagogue et dans le débat en permanence… — T.V. (@ThibaudVezirian) November 11, 2023

Thibaud Vézirian l'affirme, il doit composer avec une vraie armée numérique qui n'hésite pas à se moquer de lui depuis 2021 et sa première annonce fracassante sur l'acquisition de l'Olympique de Marseille par des intérêts saoudiens. Réagissant à de nouvelles accusations de vivre au crochet de cette rumeur jamais confirmée, le journaliste s'est permis de brancher ses opposants. « Ceux qui peuvent encore penser que j’ai menti n’ont pas la capacité à suivre la chanson entière de toute façon J’ai pourtant essayé d’être pédagogue et dans le débat en permanence (...) Ils ont arrêté de payer l’armée numérique apparemment, ils ne sont plus que 2-3, c’est devenu triste », a ironisé Thibaud Vézirian, qui attend désormais que tout soit officialisé, sans toutefois aller jusqu'à donner une date pour cette annonce. Pas folle la guêpe.