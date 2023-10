Vente OM ‍: L’enveloppe mercato de l’Arabie Saoudite dévoilée

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les moyens que l'Arabie Saoudite mettrait en place pour aider l'OM à se renforcer en cas de rachat du club sont désormais connus.

L’intérêt de l’Arabie Saoudite pour le rachat de l’Olympique de Marseille date désormais de plusieurs années. Mais ces dernières semaines, les rumeurs ont été confirmées par plusieurs médias importants, en France comme en Arabie Saoudite et même en Angleterre. De là à finaliser un rachat, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais l’intérêt du Royaume pour un club de l’envergure de l’OM a été confirmé par The Independent la semaine dernière. Pour appuyer sa candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2034, l’Arabie Saoudite compte renforcer sa présence en Europe, et cela passe par le rachat d’un autre club en plus de Newcastle. Le nom de Valence a été cité, mais c’est bien le club provençal qui est le grand objectif du pays du Golfe pour affirmer ses ambitions d’investissements.

Et à ce propos, Miguel Delaney, le journaliste anglais qui a évoqué la volonté de l’Arabie Saoudite de s’offrir l’OM, apporte des précisions de taille. L’idée des décideurs saoudiens est bien de trouver un terrain d’entente avec Frank McCourt pour racheter le club à un montant raisonnable, la gourmandise du propriétaire américain étant jugée comme exagérée. Mais surtout, pour faire passer l’OM dans une dimension supérieure sur le plan national, et rendre le club phocéen capable de rivaliser avec le PSG, une enveloppe similaire à celle qui a été utilisée pour renforcer Newcastle est prévue. Et pour mémoire, les Magpies ont pu bénéficier d’un apport financier pour se renforcer au mercato qui a été de l’ordre de 350 millions d’euros, dépensés en un an et demi. Même si le prix des joueurs ne cesse d’augmenter et qu’il faut payer des primes à la signatures de plus en plus copieuses, cela laisse de la marge pour de sérieux achats sur le mercato.

350 ME, de quoi attirer Zidane ?

Si jamais le rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite devait un jour voir le jour, ce serait en tout cas pour permettre au club marseillais de faire un véritable bond sur l’échiquier du football européen. Et pour une Ligue 1 qui a du mal à attirer les stars du football en dehors du PSG, ces moyens financiers seraient bien évidemment d’une grande aide. Sans compter que, si jamais le rêve de faire venir Zinedine Zidane sur le banc du Vélodrome devait se réaliser cela ne pourrait se faire qu’au prix de très grandes ambitions sportives, le Ballon d’Or 1998 n’étant pas du genre à signer pour jouer le podium.