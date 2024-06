Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite a déclenché le compte à rebours

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'officialisation de la signature de Roberto de Zerbi devrait déclencher une série de communications sur la vente de l'OM. Du moins c'est le scénario qu'il annonce.

Le 30 juin prochain, la saison 2023-2024 s'achèvera sur le plan comptable pour l'Olympique de Marseille comme pour la totalité des autres clubs de Ligue 1, et pour l'instant, c'est le grand flou autour de plusieurs dossiers. Tandis que la venue annoncée comme imminente de Sergio Conceiçao a été annulée, et que le dossier De Zerbi prend plus de temps que prévu, Frank McCourt aurait injecté 70 millions d'euros dans les caisses pour permettre de passer devant la DNCG, laquelle a demandé des pièces supplémentaires à l'OM. Pour Thibaud Vézirian, tout cela n'est qu'un gigantesque rideau de fumée pour cacher l'officialisation rapide de la vente de l'OM aux fameux investisseurs saoudiens. Le journaliste d'Entrevue est d'une confiance absolue et il l'a encore redit sur Twitch, les deux prochaines semaines vont montrer à tout le monde qu'il avait raison et il explique pourquoi.

L'OM fonce vers la tête, les Saoudiens sont là

OM : L'Arabie Saoudite va doper le mercato https://t.co/fvhPofmhDS — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2024

Interrogé en direct par un supporter de l'Olympique de Marseille, convaincu lui aussi que la vente du club de Frank McCourt était déjà dans les tuyaux, Thibaud Vézirian a évoqué la suite du calendrier de cette cession de l'OM. « Il y a eu trop de moments chauds concernant une officialisation, avec des aléas, pour s’enflammer. Il y a aussi eu trop de déception générée aussi pour s’emballer (…) Je ne parle pas du mercato de l’OM, car je suis focus sur les grands changements qui arrivent au niveau de la direction. Et ensuite, on aura tout le temps de parler mercato dans les jours qui suivront cela. Médiatiquement, ce qui est intéressant, c'est une officialisation d’ici au 30 juin, après, on bascule dans le mois de juillet, les rédactions commencent à être en vacances, les gens sont moins concernés. En plus, actuellement on est dans le premier tour de l’Euro, les gens préfèrent savoir ce qu’il se passe à l’OM que le résultat de Roumanie-Ukraine. Jusqu’au 30 juin, l’ampleur d’une annonce sera énorme, car les médias seront dessus. Après cette date, on rentre dans les législatives en France, ça va être 100% là-dessus jusqu’au 14 juillet. Si j’étais le repreneur, je ferai l’annonce avant le 30 juin (…) Tout est au ralenti actuellement, par exemple, il n'y a pas eu la présentation des nouveaux maillots, mais maintenant, on attend la fumée verte (sic) au-dessus de la Commanderie parce que par exemple les droits TV sont en stand-by. Normalement, on y arrive enfin, on attend de voir », précise TV, qui sait que ses détracteurs l'attendent au tournant de cet été 2024.