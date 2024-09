Vente OM ‍: Frank McCourt vire l'Arabie Saoudite de Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré les rumeurs incessantes au sujet d’un potentiel rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite, Frank McCourt tient le cap et a fait le nécessaire cet été pour relancer un nouveau projet à l’OM autour de Roberto De Zerbi.

Ces dernières années, Frank McCourt n’a pas été épargné par les supporters de l’Olympique de Marseille, à tel point que le départ du propriétaire américain a été souhaité à plusieurs reprises. Les rumeurs saoudiennes ont longtemps provoqué bon nombre de fantasmes chez les observateurs du club olympien afin de pouvoir bâtir un effectif en mesure de lutter avec le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France. L’été dernier, Frank McCourt a cependant fait un choix fort, et ce n’était pas celui de vendre son club mais bien celui de réinvestir massivement pour rebâtir un projet à trois ans autour de deux hommes forts, Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur et Mehdi Benatia dans un rôle de directeur sportif.

Vente OM : Frank McCourt donne un an à Pablo Longoria https://t.co/vzO34yrPeV — Foot01.com (@Foot01_com) September 22, 2024

Grâce au soutien financier de Frank McCourt, les deux hommes ainsi que le président Pablo Longoria ont pu bâtir un effectif séduisant avec des recrues inattendues comme Rabiot, Greenwood, Wahi ou encore Hojbjerg. Tout cela fait dire à nos confrères de Live Foot que le patron américain de l’OM a réussi à retourner la situation à son avantage auprès des supporters et qu’une potentielle vente du club phocéen n’est plus vraiment dans les tuyaux. « Le mercato réalisé par l’OM cet été le prouve : le club n’a jamais été aussi attractif et en capacité de convaincre » indique le média, qui se demande même si l’Olympique de Marseille version Frank McCourt ne serait pas plus puissant désormais que celui de Bernard Tapie dans les années 90.

McCourt plus puissant que jamais à l'OM

« Frank McCourt n’a pas l’aura, la passion ou encore les connaissances footballistiques de Bernard Tapie. Mais l’Américain est plus puissant financièrement » conclut Live Foot, persuadé que Frank McCourt est désormais parti pour s’installer sur la durée à l’Olympique de Marseille. Propriétaire du club depuis huit ans, il ne semble plus avoir de raisons de partir, d’autant que Pablo Longoria lui a promis de beaux revenus dans un futur pas si lointain grâce à des qualifications en Ligue des Champions mais aussi grâce à la vente de jeunes joueurs recrutés cet été et qui vont exploser sous les ordres de Roberto De Zerbi. On pense ici à des éléments prometteurs comme Wahi, Koné, Greenwood ou encore Rowe et Brassier, pour qui Frank McCourt a accepté d’investir lors du mercato sur demande de son coach italien et de Mehdi Benatia. Les Saoudiens peuvent donc se rhabiller, un nouveau cycle est lancé à Marseille… sans eux.