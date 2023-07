Vente OM ‍: Un Saoudien fait la grande annonce ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La possible vente de l'OM à l'Arabie Saoudite a eu un sacré écho dans le Royaume du Golfe, où un média et un homme influent affirment que tout est quasiment bouclé.

Les supporters marseillais trouvent l’été bien long, alors qu’il faudra attendre encore trois semaines pour voir le premier match officiel de leur équipe, face à un adversaire encore inconnu en barrages de la Ligue des Champions. Le mercato inquiète, mais cela n’empêche pas les rumeurs de fleurir sur la vente de l’OM à des intérêts saoudiens. Depuis le 14 juillet, des bruits de plus en plus insistants arrivent en provenance d’Arabie Saoudite, ce qui n’est pas si fréquent. C’est le média Saudi SkySport qui dévoile qu’une grosse acquisition est en cours du côté de Marseille, avec la possibilité de racheter le club de la ville par le fonds d’investissement public (PIF).

C'est l'Arabie Saoudite qui s'enflamme

Une information confirmée et même amplifiée par Moaid Mahjoub, homme d’affaire proche du gouvernement saoudien, également ambassadeur du Royaume et impliqué dans la diplomatie à l’étranger puisqu’il opère à San Francisco, Paris et Londres notamment. Ce dernier s’est donc montré très catégorique en annonçant en français que l’OM allait être rachetée par l’Arabie Saoudite et donc que le deal était imminent.

L'Arabie saoudite va racheter le club français de Marseille 🇨🇵 | #Marseille #PSG #FFF | Arabie saoudite

Saudi Arabia will buy French football club Marseille ، France | #SaudiArabia — مؤيد محجوب Moaid Mahjoub (@moaidmahjoub) July 14, 2023

Une information à prendre avec de grosses pincettes, même s’il est rare de voir des membres proches des hautes sphères saoudiennes se mouiller ainsi. Pour le coup, l’annonce n’a pas forcément provoqué le déferlement des supporters de l’OM, qui ont voulu se montrer prudents. « Évidemment que c’est fait, personne n’est au courant mais lui lâche l’info sur Twitter », ont ironisé les fans marseillais, qui essayent tant bien que mal de démêler le vrai du faux dans cette histoire à rallonge.

En tout cas, ces annonces surfent sur une actualité qui semble favorable à l’arrivée de l’Arabie Saoudite à Marseille. Le Royaume veut investir en Europe et entend racheter un club hors de la Premier League. Frank McCourt sera vendeur en cas de très belle offre même s’il n’a jamais officialisé cette position. Et l’OM attire forcément les regards saoudiens, qui rêvent de concurrencer le Qatar en France et de s’offrir un club au moins aussi populaire, connu et prestigieux que le PSG. Mais pour le moment, Paris est clairement seul au monde en Ligue 1, et l’OM n’a pas été racheté. Et à voir ses difficultés à trouver les bons joueurs sur le marché des transferts, les moyens sont bien évidement plus ceux de McCourt, que ceux du Prince Mohammed bin Salman.