Vente OM ‍: De Zerbi va signer, l’Arabie Saoudite mise KO ‍!

Par Guillaume Conte

La vente de l'OM est toujours dans l'esprit des supporters marseillais, mais le fait que, en quelques jours, Frank McCourt mette beaucoup d'argent et que Pablo Longoria aille chercher Roberto De Zerbi change tout.

L’été approche et la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite est toujours annoncée par les prédicateurs spécialisés. Pour Thibaud Vézirian, les indices pleuvent toujours sur l’imminence de cette annonce qui est déjà conclue selon lui, et ne manque plus que l’officialisation désormais. Il l’a encore répété cette semaine, tout est en place et rien ne pourra arrêter le futur feu d’artifice, pas même le bazar en France avec les élections législatives anticipées demandées par Emmanuel Macron. « J’ai les certitudes et les garanties de ce qui va arriver, j’ai eu quatre ou cinq confirmations encore la semaine dernière. On me dit encore que le club est vendu, que les Saoudiens arrivent », a rappelé Thibaud Vézirian.

Union sacrée derrière McCourt ?

Des annonces qui font toujours leur effet, car maintenant que l’Arabie Saoudite a réussi son opération de soft power pour réhabiliter son image, les supporters marseillais se verraient bien avec des moyens financiers colossaux pour retrouver leur lustre des années 1990. Toutefois, Frank McCourt l’a répété à la fin du mois de mai, l’OM n’est pas à vendre et il n’a pas l’air de crouler sous les offres non plus. Résultat, concrètement, le projet du consortium saoudien parait bien mystérieux, et il ne faudrait pas que les rumeurs sur une vente possible au début du mois de juillet viennent perturber la bonne marche du club, qui a tout de même une saison à préparer.

Résultat, alors que le hashtag #venteOM a toujours ses adeptes, certains supporters prennent la parole ces dernières heures pour dire stop à ces rumeurs, et se concentrer sur la saison qui arrive. Le fait que Roberto De Zerbi soit sur le point de signer à Marseille fait saliver les fans, qui estiment que Frank McCourt et Pablo Longoria font leur maximum pour faire progresser l’OM, même si cela ne fonctionne pas toujours. Le propriétaire américain met la main à la poche avec les 70 millions d’euros versés pour éponger les dettes. Et le président espagnol se démène au mercato et dans la recherche d’un entraîneur capable d’enflammer le Vélodrome. « Faisons leur confiance pour cette saison, McCourt et Longoria ne lâchent pas l’OM et ça se voit », « McCourt, il met l’argent, il tient ses promesses, rien à dire », « Une belle saison se prépare, merci de ne pas tout gâcher », ont fait savoir les internautes, en référence aussi à l’accueil houleux qui avait été réservé à Igor Tudor il y a deux ans de cela, et qui avait fini par précipiter le départ de l’entraineur croate en fin de saison.

A l’OM, si les rumeurs de vente du club sont toujours là, certains supporters sont désireux de tirer dans le même sens que leur direction. Et la possible venue de Roberto De Zerbi y est pour beaucoup, l’entraineur italien disposant d’une aura capable de faire saliver les suiveurs de l’OM.