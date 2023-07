Vente OM ‍: C'est NON, elle met un stop brutal ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le potentiel rachat de l’OM par Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA CGM, revient avec insistance depuis plusieurs semaines. Mais, le nouveau sponsor principal de Marseille n’a pas l’intention d’aller plus loin.

L’Olympique de Marseille racheté à Frank McCourt par Rodolphe Saadé, patron du groupe maritime marseillais CMA CGM, c’est un fantasme qui commence à faire son chemin dans l’esprit des supporters du club phocéen ces dernières semaines. Il faut dire que les rumeurs à ce sujet se multiplient et l’apparition de CMA CGM sur le maillot de l’OM à compter de la saison 2023-2024 pouvait être un indice de taille. Comme si les supporters phocéens n’étaient pas suffisamment chauds à ce sujet, la société maritime a enflammé tout le monde en dévoilant des avions et des bateaux aux couleurs de l’Olympique de Marseille ce week-end.

Hisser haut nos valeurs communes! 🌍💙



Notre avion CMA CGM AIR CARGO arbore lui aussi désormais fièrement les couleurs de @OM_Officiel.

Un symbole audacieux où l'aviation rencontre le football, manifestant notre fierté et notre soutien.

Allez l'OM! ✈️⚽#CMACGMxOM #AllezlOM pic.twitter.com/dbpTloRwMn — CMA CGM France (@CmaCgm_France) July 2, 2023

Ce mardi dans La Provence, les nouveaux maillots du club marseillais sont dévoilés et comme prévu, CMA CGM figure en gros sur la face des nouvelles tuniques présentées dans le journal par Amine Harit et Jonathan Clauss. L’occasion aussi de donner la parole à Tanya Saadé Zeenny, directrice générale déléguée de la société et soeur du grand patron. Si elle se félicite pour ce sponsoring entre CMA CGM et l’Olympique de Marseille, elle dément fermement les rumeurs d’un rachat du club détenu par Franck McCourt de la part de la société maritime.

CMA CGM jure qu'il ne rachètera pas l'OM

« Quand l’OM s’est mis à la recherche d’un nouveau sponsor, il était logique et naturel que ce soit CMA CGM. Nous avons des points en commun : Marseille et le sport. Nous sommes très attachés et très implantés dans le territoire et nous partageons les mêmes valeurs autour du sport (…) Quand on aime Marseille, on aime l’OM. CMA CGM est le premier sponsor made in Marseille. Ce partenariat est la rencontre de deux grandes institutions de la ville, deux grands symboles » se réjouit la directrice générale de CMA CGM avant d’évoquer les rumeurs au sujet de la vente de l’OM.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Je vais vous répondre avec trois lettres : N-O-N. Notre soutien s’arrêtera au sponsoring » a clairement fait savoir la membre du clan de Rodolphe Saadé. Un démenti très clair qui devrait calmer les supporters de l’Olympique de Marseille au sujet d’une possible vente du troisième du championnat de Ligue 1 lors de la saison précédente même si au prochain indice, nul doute que les rumeurs repartiront pour un tour… jusqu’au prochain démenti.