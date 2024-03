L’Arabie Saoudite préfère Monaco à l'OM, bien sûr que non ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite qui rachète l'AS Monaco et l'OM, c'est une tendance de ces dernières semaines mais elle est vivement démentie par le spécialiste de la vente du club phocéen.

Des sources en provenance du gouvernement d’Arabie Saoudite ont fait trembler le sud de la France ce lundi. Un informateur relayant les dires du vice-ministre des sports du Royaume, a annoncé un accord trouvé entre un Prince Saoudien et l’AS Monaco pour la vente du club, qui n’intéresse plus tant que ça son propriétaire actuel Dmitri Rybolovlev. Pour 500 ME, une majorité des parts du club de la Principauté serait ainsi racheté, avec bien évidemment l’ambition de faire encore grandir Monaco en France et en Coupe d’Europe.

Monaco peut-être, l'OM c'est sûr !

Le profil du club du Rocher a toujours intéressé les investisseurs, mais voir l’Arabie Saoudite se tourner vers l’ASM a interpellé du côté de Marseille. Depuis des années désormais, il se murmure que le pays du Golfe lorgne sur l’OM. Mais Frank McCourt, vendeur ou pas, ne voit rien venir et les saisons se passent sans que la situation n’évolue. L’éventuel intérêt de l’Arabie Saoudite pour Monaco n’est en tout cas en aucune mesure un frein au rachat du club provençal aux yeux de Thibaud Vézirian, le grand suiveur de ce feuilleton à rallonge. Il a tenté de bien le faire comprendre sur Twitch dans sa dernière vidéo.

Vente OM : L'Arabie Saoudite offre 500ME...pour Monaco https://t.co/1KPuRT8J04 — Foot01.com (@Foot01_com) March 11, 2024

« Cela n’a absolument rien à voir. Il n’y a aucun lien avec l’Olympique de Marseille. Il n’y a pas de vente de compromise. Des Princes saoudiens, il y en a partout, à Almeria, à Sheffield, il y a eu à Châteauroux. Vous pouvez en avoir de tous niveaux, qui gèrent ou pas correctement les affaires. A l’OM, il y a une volonté étatique via le PIF avec beaucoup d’intérêts et entre plusieurs nations dont la France avec CMA-CGM et l’Inde. On est sur complètement autre chose, et il n’y a pas de problème avec l’OM, et ce n’est pas lié à ce qui peut se passer avec Monaco. Soyez tranquille, et ne comparez pas des choses qui ne sont pas comparables. Le rachat ou pas de Monaco n’a rien de comparable avec ce qui se passe depuis trois ans à Marseille et est très concret. Cela va se resplendir d’une toute autre façon avec l’OM et ses supporters pour l’Arabie Saoudite », a souligné Thibaud Vézirian, qui a tenu à refroidir formellement les conséquences d’un éventuel rachat de l’AS Monaco par l’Arabie Saoudite sur l’avenir de Marseille.

Des affirmations qui vont comme souvent provoquer des débats, car le Royaume du Golfe a certes déjà connu certains de ses Princes se faire plaisir en se payant un club de football, mais voir l’Arabie Saoudite investir, par deux biais différents, sur deux clubs prestigieux du championnat de France côte à côte serait tout de même une stratégie bien surprenante.