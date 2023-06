Vente OM ‍: C'est mort pour toujours, Daniel Riolo est cash

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En dehors des traditionnelles rumeurs saoudiennes, Rodolphe Saadé est ces dernières semaines annoncé avec insistance comme un potentiel acheteur crédible de l’OM en cas de vente de la part de Frank McCourt.

Le patron du groupe marseillais CMA CGM, prochain sponsor officiel du maillot de l’Olympique de Marseille, est régulièrement annoncé comme un potentiel acheteur en cas de vente du club par Frank McCourt dans les semaines à venir. Rodolphe Saadé dispose d’une surface financière très importante et son implantation locale lui aurait permis de nouer de nombreux partenariats et de soulever des fonds nécessaires à une telle opération.

Romain Molina confirme sur le Space de @ByanNassr que McCourt demande trop cher à l’Arabie Saoudite dans le cadre d’une Vente OM pic.twitter.com/nT765eiHRe — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) June 12, 2023

Mais à priori, le rachat de l’OM par CMA CGM ne verra jamais le jour. D’après les informations de Daniel Riolo, qui a échangé avec l’un des bras droits Jacques Saadé, père de Rodolphe Saadé, il n’y a aucune chance que le groupe maritime implanté à Marseille soumette une offre de rachat du club à Frank McCourt. Et cela ni à moyen ni à plus long terme.

CMA CGM a peu de chances de racheter l'OM

« J’avais parlé il y a quelques mois d’un possible rachat de l’OM par la CMA CGM et j’ai reçu un appel la semaine dernière d’un des bras droits de Jacques Saadé (président de la CMA CGM, ndlr) qui m’a dit que je pouvais arrêter d’en parler car cela ne se fera jamais » a lancé le journaliste de RMC dans l’After Foot avant de conclure.

Un rachat acté à Marseille: le Via Roma de la Vieille-Chapelle (8e) devient le Calanquais. Qu’en pensent les Saoudiens? Ils seront les bienvenus chez JP, aux manettes de cette nouvelle aventure. #VenteOM pic.twitter.com/xklfOMes2u — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 12, 2023

« Il m’a dit qu’il n’achètera jamais l’OM. (…) Vous avez tous vu que le fameux hashtag #venteOM est reparti de plus bel sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, mais je ne comprends pas certaines personnes peuvent croire que si l’on avait la moindre information on n’en parlerait pas » a dévoilé Daniel Riolo, pour qui le rachat de l’Olympique de Marseille par CMA CGM est donc à oublier de manière définitive. Ce qui ne veut pas dire que Frank McCourt n’a pas d’autres acheteurs qui toquent à la porte même si pour l’heure, l’homme d’affaires américain n’a jamais officiellement fait part de son désir de vendre son club. Mais la piste d'un rachat d'origine française pour l'OM est en tout cas à oublier, alors qu'en dehors de rumeurs et de l'apparition du groupe sur le maillot du club provençal, il n'y a jamais eu grand chose de concret en ce sens.