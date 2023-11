Vente OM ‍: Après le Mondial, l'Arabie Saoudite fonce vers Marseille

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Suite au retrait de l'Australie pour l'organisation de la Coupe du monde 2034, l'Arabie saoudite accueillera le Mondial 2034. Une nouvelle qui pourrait, en ricochet, profiter à l'Olympique de Marseille.

Préférant se concentrer sur la Coupe d’Asie féminine 2026 ainsi que la Coupe du Monde des Clubs 2029, l'Australie a retiré sa candidature pour le Mondial 2034. Une aubaine pour l'Arabie saoudite, soutenue par l'Indonésie et par la Confédération asiatique de football dans son projet. Les investissements payent enfin, bien qu'il va falloir attendre l'année prochaine pour connaître l'attribution officielle de la compétition au pays hôte. Mais cela ne fait aucun doute, c'est bien en Arabie Saoudite, et probablement en hiver, qu'aura lieu le Mondial dans onze ans. Le royaume de la péninsule arabique a récemment été un acteur majeur du football, en rachetant Newcastle, mais aussi et surtout en attirant de nombreuses stars en Saudi League.

L'Arabie saoudite s'est également fortement rapprochée de la FIFA depuis quelques années et compte bien s'implanter encore plus, Gianni Infantino adorant cette région du globe, et encore plus sa puissance financière. Peut-être à l'OM où un rachat est souvent évoqué. Le club de la cité phocéenne rêve de retrouver de sa superbe et d'enfin pouvoir concurrencer le PSG, fiancé par le Qatar, l'ennemi diplomatique des Saoudiens et qui s'était implanté à Paris en 2011, soit onze ans avant que l'état gazier accueille la Coupe du Monde.

La montée de l'Arabie saoudite dans le football, l'OM jubile

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FIFA (@fifa)

L'Arabie saoudite a beaucoup travaillé pour obtenir cette fameuse Coupe du monde, qui est l'événement sportif le plus regardé de la planète. Cela donne donc de la crédibilité à un pays qui n'en avait pas du tout dans le football il y a encore quelques années. Si l'objectif n'est pas de remporter la compétition en 2034, mais plutôt de devenir une référence, le projet est en bonne voie et risque d'ouvrir vers de nouveaux marchés, comme celui du rachat de clubs. Ce qui a commencé avec Newcastle et qui pourrait bien se poursuivre avec l'Olympique de Marseille, afin de continuer dans le fameux soft power.

Reste à savoir si Frank McCourt souhaite réellement vendre Marseille. L'Américain a racheté le club olympien en 2016, sans vraiment respecter toutes ses promesses sportives même s'il a tenu ses engagements économiques. Les supporters marseillais poussent pour l'arrivée d'investisseurs étrangers et les Saoudiens sont clairement favoris. Même si rien n'est encore fait, l'attribution de la Coupe du monde 2034 à l'Arabie saoudite est un vecteur d'espoir pour l'OM, qui espère connaître un nouvel âge d'or comme le Paris Saint-Germain l'a connu il y a douze ans.