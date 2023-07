Vente OM à l'Arabie Saoudite ‍? C'est le grand bazar

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le début de saison se profile pour l'Olympique de Marseille qui jouera gros cet été, puisque dès le 8 août l'OM débute sa campagne européenne en rêvant de Ligue des champions. Tout cela sans que la vente éventuelle du club phocéen ne semble se profiler.

S'il n'en reste qu'un, ce sera lui. Thibaud Vézirian est persuadé depuis deux ans et demi que Frank McCourt a vendu ou va vendre son club à des intérêts saoudiens. Les mois passent et les supporters de l'OM sont de moins en moins nombreux à croire à cette version. Mais, au micro de Sud Radio, celui qui prépare aussi un livre sur ce sujet, qu'il ne sortira que lorsque Marseille sera vendu, a expliqué que ce sujet était devenu tabou et que si rien ne sortait, c'est que forcément, il se tramait quelque chose. L'occasion aussi de revenir sur la nomination de Marcelino au poste d'entraîneur, alors que certains rêvaient de voir Zinedine Zidane débarquer au Vélodrome.

L'OM refuse de parler de la vente

Vente OM : L'Arabie Saoudite fera une grosse surprise https://t.co/bG6bBW6MS9 — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2023

Sur Sud-Radio, Thibaud Vézirian a évoqué ce dossier de la vente possible de l'OM et il a dégainé ses arguments habituels. « La vente de l’OM ? C’est le bazar ! Rolland Courbis en a parlé sur RMC, des influenceurs marseillais en ont parlé. En effet, ça se trame dans les coulisses, ça en parle. Mais, il y a aussi un gros bazar à l’OM même au niveau du coach. Puisqu’il est arrivé sans faire parler de lui au mois de juin. Pablo Longoria n’a pas communiqué, on a parlé de Gallardo, puis finalement c’est Marcelino, qui a été nommé et c’est un très très proche de Longoria. Donc aujourd’hui, le sujet de la vente OM c’est un tabou, il ne faut pas en parler et Frank McCourt est aux abonnés absents. On ne l’a plus entendu parler de l’OM depuis des mois », fait remarquer le journaliste. De son côté, Frank McCourt avait dit il y a deux ans, après les premières rumeurs, qu'il trouvait tout cela stupide et qu'il souhaitait que ces rumeurs cessent, n'ayant aucune intention de vendre l'OM