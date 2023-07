Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite fera une grosse surprise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que la CGA CGM a fermement démenti l'idée de vouloir racheter l'Olympique de Marseille, les rumeurs circulent toujours autour de l'intérêt des Saoudiens pour le club de Frank McCourt. Mais, si cela se fait, il n'y aura pas de préliminaires.

En annonçant dans La Provence, journal qui appartient au groupe CMA CGM, que le rachat de l’OM était impossible, Tanya Saadé Zeenny, directrice générale déléguée de la société et soeur du patron, a fermé brutalement la porte au nez de ceux qui voyaient le nouveau sponsor maillot du club phocéen remplacer ensuite Frank McCourt aux commandes de l’OM. Exit donc l’énorme société marseillaise, et retour des investisseurs saoudiens. Mais, après le coup de chaud provoqué par les déclarations récentes de Rolland Courbis, Mohamed Henni ou bien encore Bengous, le soufflet est un peu retombé. Cela n’étonne pas Thibaud Vézirian qui pense que tout est dans les tuyaux, mais que les choses seront secrètes jusqu’au dernier.

TV croit toujours que la vente de l'OM avance

Vente OM : C'est NON, elle met un stop brutal ! https://t.co/dSobIo96fi — Foot01.com (@Foot01_com) July 4, 2023

Pour celui qui a lancé cette rumeur d’une vente de l’OM il y a deux ans et demi, il est compréhensible que certains s’énervent, mais que l’opération avance à son rythme et loin des projecteurs. « L’impatience, je la comprends, les problèmes, je les comprends, que ce soit ultra-long et ultra-chiant, je suis tout à fait d’accord. Je ne me fais pas du beurre sur la vente de l’OM. Que tout le monde en parle ouvertement en juin, je réponds, mais je n’ai rien dit sur ce sujet. Je n’ai aucun mal à dire que toutes les sources ultra-sûres, les documents qui sont là n’ont pas donné d’officialisation aujourd’hui. Je n’ai aucune source qui m’a dit que c’était foutu et que McCourt avait un plan pour X années et investir, mais cela n’a pas été le cas. Je ne demande à personne de me croire. Mais, depuis 2021, le club rebondit de plus en plus fort, et il n’y a pas d’explication. Je ne suis pas maître de l’horloge, mais pour moi c’est inéluctable, ça se profile, rendez-vous au prochain épisode, mais ce n’est pas moi qui vais les faire. Je n’ai rien de nouveau à donner, aucun rêve à vendre. Je sais juste que c’est inéluctable et que ce sera un gros truc. Mais, je ne sais pas tout. Les gens qui sont autour de ce dossier aiment bien les surprises », a précisé Thibaud Vézirian sur sa chaîne Youtube.