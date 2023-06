OM ‍: Gallardo fait une demande choquante, Longoria l'accepte

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Contrairement aux rumeurs qui annonçaient sa venue vendredi à Marseille, Marcelo Gallardo n'a toujours pas accepté de devenir l'entraîneur de l'OM. Pourtant, Pablo Longoria a accepté plusieurs demandes du technicien argentin dont l'une totalement dingue.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont connu un vendredi placé sous le signe des montagnes russes concernant le futur entraîneur de leur club préféré. Après l’annonce par Le Phocéen que l'accord avec Marcelo Gallardo était trouvé et que ce dernier était en route vers Marseille, le ciel était bleu au-dessus du Vélodrome. Mais, patatras, tout cela s’est révélé faux, et 24 heures plus tard, la réponse de l’ancien coach de River Plate se fait toujours attendre. Même si Pablo Longoria a deux autres pistes, dont une serait bien avancée, le président de l’OM mise tout sur Gallardo. Et un échec serait d’autant plus cuisant que les fans phocéens sont emballés à l’idée de voir La Poupée remplacer Igor Tudor. Le dirigeant espagnol de Marseille a donc validé, avec l’accord de Frank McCourt, les demandes de l’ancien joueur du PSG et de Monaco, dont l’une est particulièrement colossale.

Gallardo arrivera en force à l'OM

Il ne s’agit pas du salaire, qui sera forcément important, mais de la composition du staff du technicien argentin. Journaliste de La Provence, Jean-Claude Leblois explique que le patron de l’Olympique de Marseille a accepté le fait que Marcelo Gallardo débarque avec rien moins qu’une quinzaine de personnes pour l'assister ! Un staff pléthorique et dont le coût sera forcément important sur le plan financier. Mais, Pablo Longoria a tout de même dit banco, tout comme il a accepté le fait de laisser à l’Argentin un droit de veto sur l’ensemble du mercato, que ce soit les achats ou les ventes. Un sacré changement dans la mesure où le duo Longoria-Ribalta est connu pour faire son marché sans en référer à personne. Mais, c'est le prix à payer pour voir Gallardo dire, peut-être, oui à l'OM. Quoi qu'il en soit, ce samedi devrait être un tournant.

Longoria de retour à Marseille ce week-end

Depuis quelques jours, il se dit que l'Olympique de Marseille a mis un ultimatum concernant la décision de Marcelo Gallardo, même si cette date est visiblement repoussée de jour en jour. Cependant, après avoir passé plusieurs jours avec Frank McCourt à Boston, comme il le fait chaque année depuis qu'il est le boss de l'OM, Pablo Longoria rentre ce samedi en Provence. Et il n'attendra pas éternellement la décision du technicien argentin, Marseille ne pouvant pas se permettre d'attaquer la saison avec du retard. Dès cet été il faudra batailler pour avoir un ticket en Ligue des champions. Et même si Marcelo Gallardo fait saliver tout le monde, la patience du patron de l'Olympique de Marseille a des limites.