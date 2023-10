Vente de l'OM et du Vélodrome, le favori français dit NON ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le nom de Rodolphe Saadé, richissime patron de la CGA CGM, est souvent évoqué pour racheter l'Olympique de Marseille ou plus récemment le Vélodrome. Un scénario qui vole en éclats.

Sponsor maillot de l’OM, la société CGA CGM et son emblématique patron sont régulièrement cités pour racheter le club phocéen. Très impliqué dans la vie marseillaise, Rodolphe Saadé a la fortune nécessaire pour s’offrir l’OM, même s’il n’est pas aussi riche que les éventuels investisseurs venus d’Arabie Saoudite. Mais mardi, un insider a affirmé que la société de transport international de marchandises avait postulé au rachat du Vélodrome, cette même source, relayée par Thibaud Vézirian ajoutant ensuite que Frank McCourt avait accepté une offre de 438 millions d’euros pour céder son club, sans toutefois mêler Rodolphe Saadé à cette opération de rachat de l’OM. Quoi qu’il en soit, ces deux hypothèses sont brutalement mises à mal, rendant toutes les affirmations du fameux Edition Marseille, bien secondaires. Jordan Belly, journaliste pour un média spécialisé marseillais, a eu confirmation que tout était faux.

La supposée vente de l'OM génère des rumeurs

Vezirian, qui témoigne pour Team Football, qui interroge l'insider Édition Marseille en TOP EXCLU MONDIALE https://t.co/OeItjfpwrK pic.twitter.com/Q8LmRabsgI — LePetitOM (@LePetitOM) October 24, 2023

Citant des sources internes à la CGA CGM, le journaliste dément la possibilité de voir l'entreprise racheter le Vélodrome ou le club de McCourt. « Contactée par nos soins, la CMA-CGM a « formellement » démenti l’information. La compagnie n’a aucune intention d’acquérir l’enceinte ou de racheter l’OM », précise Jordan Belly, qui met à mal le sérieux des affirmations de l'insider qui s'est fait une petite réputation sur X (anciennement Twitter). Du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, ils sont de moins en moins nombreux à croire à l'imminence d'une vente de leur club préféré, et de la venue de l'Arabie Saoudite aux commandes de l'OM. Au point même que les critiques sont de plus en plus nombreuses contre ceux qui nourrissent régulièrement les rumeurs sur ce dossier qui dure depuis bientôt trois ans sans que rien se soit jamais concrétisé.