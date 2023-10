Vente OM ‍: 438ME de l'Arabie Saoudite, bientôt des annonces fortes

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les rumeurs s'intensifient sur la vente de l'Olympique de Marseille, notamment depuis qu'un mystérieux compte X (anciennement Twitter) a affirmé que Frank McCourt avait accepté l'offre saoudienne de 438 millions d'euros. Tout n'est pas si clair.

L’Olympique de Marseille suscite un énorme engouement, et forcément les supporters du club phocéen espèrent plus que tout qu’un jour l’OM retrouvera son lustre d’antan sur la scène européenne. Chaque année qui passe éloigne le club phocéen de son dernier titre, et le rachat du club par l’Arabie Saoudite met des étoiles dans les yeux de ceux qui aiment Marseille. Mardi, dans en échange avec compte X de Edition Marseille, Thibaud Vézirian a évoqué avec son interlocuteur le supposé accord entre Frank McCourt et les repreneurs saoudiens pour un montant de 438 millions d’euros, une somme plus élevée que ce que l’homme d’affaires américain avait payé pour racheter l’OM à Margarita Louis-Dreyfus. Sur le papier, tout cela est idyllique, d’autant que les deux interlocuteurs ont ensuite parlé d’un possible rachat du Vélodrome. De quoi enflammer les réseaux sociaux, sauf que forcément un énorme doute n’a pas tardé à jaillir.

Vente OM, des démentis arrivent ?

En dehors du fait que la précision sur le montant de l’offre acceptée est étonnante, c’est surtout le fait que celui qui a fait ses révélations ressemble un peu à un random récemment débarqué sur X qui interpelle. Selon le site FootMarseille, qui relaie quotidiennement les informations sur l’OM, et cela, depuis de très longues années, tout cela serait un pur fantasme, et d’ailleurs des annonces pour démentir ces affirmations devraient intervenir très rapidement afin de mettre encore une fois les choses au point.

« Les informations communiquées sont du même genre que toutes celles sorties depuis février 2021, d’autre part, car elles émanent à nouveau d’un compte anonyme, en lien avec Thibaut Vézirian qui alimente les rumeurs depuis plusieurs années. Les propos tenus ont par ailleurs tout du mille-feuille argumentatif, dont le procédé reviendrait à parler d’éléments techniques pour noyer le lecteur dans des détails afin de le désorienter ou de masquer le manque de substance. Il serait étonnant qu’il n’y ait pas quelques démentis dans les prochaines heures », précise le site spécialisé, qui ne croit pas du tout à une vente imminente, ou même à une vente tout court.