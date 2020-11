OM : Caleta-Car vendu en urgence, Longoria prépare le terrain

Dans : OM.

Lors du prochain mercato hivernal, l’Olympique de Marseille sera avant tout à la recherche d’un latéral droit et d’un avant-centre pour renforcer son groupe.

Deux priorités assez logiques, surtout quand on sait que le club phocéen n’a plus qu’un seul latéral droit, à savoir Hiroki Sakai, dans son effectif depuis le départ estival de Bouna Sarr au Bayern Munich. Si André Villas-Boas aura aussi un besoin offensif, sachant que Dario Benedetto ne répond plus présent, Pablo Longoria, lui, ne se privera pas de faire une bonne affaire à d’autres postes sur le marché des transferts. Même si l’OM est plutôt solide cette saison, en Ligue 1 du moins, Marseille s’intéresserait de près à un défenseur central. En effet, selon les informations de Tuttosport, la formation olympienne rêve de Nikola Maksimovic. À 28 ans, l’international serbe arrive en fin de contrat.

Désireux de changer d’air, après avoir été trimbalé par Naples depuis 2017, le géant d’1m93 est suivi par le Milan AC, l’Inter Milan ou Valence. Mais c’est l’OM qui pourrait récupérer la mise avec un petit chèque en janvier prochain. Il est toutefois utile de préciser qu’une potentielle arrivée de Maksimovic se ferait dans le cadre du remplacement de Duje Caleta-Car. Pisté par quelques clubs de Premier League l’été dernier, l’international croate pourrait filer à l’anglaise en 2021. Et c’est dans ce cas-là que le dossier Maksimovic serait poussé. Car en l’état actuel des choses, l’OM n’a pas besoin d’un défenseur central, avec Alvaro Gonzalez, Leonardo Balerdi, Bouba Kamara ou Lucas Perrin...